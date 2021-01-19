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MOOVO共享單車日均使用3次 業者擬調費率推包月優惠

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
MOOVO輕踏就有電力輔助，騎乘上坡也很輕鬆。圖／報系資料照
MOOVO輕踏就有電力輔助，騎乘上坡也很輕鬆。圖／報系資料照

MOOVO共享電動輔助自行車去年8月起在新北市試辦，總計在淡水、新店、三重、板橋投放180台車，平均每台、每天約2至3人次使用。交通局指出，未來共享運具管理辦法上路後，可申請更大投放範圍及站點，有望增加民眾使用意願；MOOVO表示，目前正在研擬調整費率及包月、套票等優惠，並會視區域需求，調整站點及投放數量。

據統計，MOOVO在新北申請投放400台車，目前實際投入180台，分布在新店5處、三重2處、板橋10處、淡水43處，總計60處站點，每台車的電力在平路平均可行駛60公里。

交通局指出，MOOVO上路5個月來，平均每輛每天租借2至3次。不少民眾反映，Moovo騎乘很輕鬆，輕踏就有電力輔助，但能租借的站點不多，加上每分鐘收費1元，因此仍傾向選擇YouBike，前30分鐘免費，也較容易還車。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，Moovo為共享運具、YouBike為大眾運輸工具，定位不同，後者才有補助鼓勵民眾使用。另今年2月共享運具管理辦法上路後，業者可依規定申請投放更多車輛及站點，密度增加後，民眾使用意願有望提升。

運點科技公司(MOOVO)發言人沈暐傑表示，MOOVO可提供中長距離的騎乘，除了可以作為通勤運具的延伸，假日也有許多用戶長時間騎乘、休憩，假日每天平均使用近6次，目前周轉率及使用回饋都相當不錯，更沒有產生外界原先擔憂的停車亂象。

沈暐傑說明，目前有提供單次租借4、6、12小時等優惠，未來也可能調整費率，並推出包月、套票制，增加民眾使用意願；至於增設站點及車輛，將評估各區域需求及經市府許可後，研擬增加。

MOOVO共享電動輔助自行車去年8月起在新北市試辦，每台每天約2至3人次使用。圖／報系資料照
MOOVO共享電動輔助自行車去年8月起在新北市試辦，每台每天約2至3人次使用。圖／報系資料照

淡水 共享單車

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