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癌友困擾怎麼吃 秀傳癌醫中心設計「愛」的料理食譜
彰化秀傳癌醫中心今天舉辦一場廚藝競賽「愛(癌)的料理戰」，參加者透過競賽及營養衛教講座獲得癌症食療知識，春節將近，競賽食譜特別以年菜為主題設計，讓癌友能毫無顧忌地享受與家人圍爐過年。
癌醫中心副院長劉育昌表示，歐洲臨床營養及代謝學會建議，癌症病人每日所需的飲食總熱量每公斤體重需達25到30大卡，其中蛋白質攝取量每日每公斤體重需有1.2到1.5公克，同時也強調Omega 3脂肪酸及維他命與微量元素的攝取。
劉育昌說，在放射治療療程中，頭頸癌病人經常營養不足有體重下降的問題，即使療程結束體重也持續下降，根據國外研究統計，放射治療療程中超過5%的體重下降就可能造成5年癌症存活率減少約一成，秀傳癌醫中心從去年開始，針對接受放射治療的病人進行體重監測及個人化營養諮詢，成效顯著。
營養師說，癌症病人經常不知如何選擇適合自己的飲食，所以設計出三套愛(癌)的料理讓參賽者PK，包括一、鮭魚煎佐蒜香番茄、紅藜奶香燉菜、味增秋葵，二、鮮蝦日式蒸蛋、檸香鯛魚、醬燒雙蘿蔔，三、素食餐-香煎蛋香櫛瓜、金沙南瓜盅、枸杞川七，秀傳醫療體系和彰化秀傳的臉書粉絲頁有食譜可查詢。
秀傳癌醫中心新空間完成後，希望讓患者抗癌期間維持生活品質，特別將中醫和西醫門診開在一起，兼具治療和保養，並邀請芳療專家開辦多場手作坊，依病人需求設計出適合的芳療服務，也配合專業食品公司，依營養師建議準備餐點配送到家，解決病人離院後自行備餐不易的困擾。
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