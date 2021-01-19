快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌友困擾怎麼吃 秀傳癌醫中心設計「愛」的料理食譜

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化秀傳癌醫中今天舉辦一場廚藝競賽愛(癌)的料理戰。記者林敬家／攝影
彰化秀傳癌醫中今天舉辦一場廚藝競賽愛(癌)的料理戰。記者林敬家／攝影

彰化秀傳癌醫中心今天舉辦一場廚藝競賽「愛(癌)的料理戰」，參加者透過競賽及營養衛教講座獲得癌症食療知識，春節將近，競賽食譜特別以年菜為主題設計，讓癌友能毫無顧忌地享受與家人圍爐過年。

癌醫中心副院長劉育昌表示，歐洲臨床營養及代謝學會建議，癌症病人每日所需的飲食總熱量每公斤體重需達25到30大卡，其中蛋白質攝取量每日每公斤體重需有1.2到1.5公克，同時也強調Omega 3脂肪酸及維他命與微量元素的攝取。

劉育昌說，在放射治療療程中，頭頸癌病人經常營養不足有體重下降的問題，即使療程結束體重也持續下降，根據國外研究統計，放射治療療程中超過5%的體重下降就可能造成5年癌症存活率減少約一成，秀傳癌醫中心從去年開始，針對接受放射治療的病人進行體重監測及個人化營養諮詢，成效顯著。

營養師說，癌症病人經常不知如何選擇適合自己的飲食，所以設計出三套愛(癌)的料理讓參賽者PK，包括一、鮭魚煎佐蒜香番茄、紅藜奶香燉菜、味增秋葵，二、鮮蝦日式蒸蛋、檸香鯛魚、醬燒雙蘿蔔，三、素食餐-香煎蛋香櫛瓜、金沙南瓜盅、枸杞川七，秀傳醫療體系和彰化秀傳的臉書粉絲頁有食譜可查詢。

秀傳癌醫中心新空間完成後，希望讓患者抗癌期間維持生活品質，特別將中醫和西醫門診開在一起，兼具治療和保養，並邀請芳療專家開辦多場手作坊，依病人需求設計出適合的芳療服務，也配合專業食品公司，依營養師建議準備餐點配送到家，解決病人離院後自行備餐不易的困擾。

彰化秀傳癌醫中今天舉辦愛(癌)的料理讓參賽者PK，包括鮭魚煎佐蒜香番茄、紅藜奶香燉菜、味增秋葵等料理。記者林敬家／攝影
彰化秀傳癌醫中今天舉辦愛(癌)的料理讓參賽者PK，包括鮭魚煎佐蒜香番茄、紅藜奶香燉菜、味增秋葵等料理。記者林敬家／攝影

癌症 食譜

延伸閱讀

竹山秀傳致力延緩失能 今成立高齡友善運動中心

食譜／麵包布丁佐柚子糖霜。果醋版糖霜作法！

營養師分享低卡暖身料理 抗寒又健康

食譜／超簡易低醣菜 豆芽炒豬肉片

相關新聞

台北國際書展如期舉行！入場人數上限2萬

台北國際書展去年受疫情影響改為線上舉辦，今年書展訂於26日至31日於台北世貿中心一館登場，線上與實體並行，日前活動場次出...

明起8天國人返鄉過年高峰每日約3千人 防非洲豬瘟破口

農委會主委陳吉仲今天表示，明起8天將是國人返鄉入境高峰期，每天平均約有3千多名國人返鄉，其中三分之二來自中國及港澳，都是...

影／郵差新制服首亮相！ 中華郵政砸3300萬大幅改版

新款郵差夏季制服亮麗登場。中華郵政公司說，將於1月下旬起陸續發放新款郵差夏季制服，預計3、4月全面汰換。總計耗費3300...

高雄這間彩券行超旺！ 4年開出8注大樂透春節百萬加碼

每年農曆春節，台彩必定推出大樂透「春節大紅包」百萬加碼獎，統計近4年來，有7間彩券行特別旺，年年都開出加碼獎，其中高雄苓...

蔡素芬X魏德聖：擺盪於文學與電影間 台灣百年故事的雙向敘事

Q：兩位構思百年台灣故事之前，已累積不少聚焦特定歷史時空展演台灣記憶的作品。請問兩位最初為何選擇以台灣史為題材？是當時就有意識創作跨越百年的台灣史故事嗎？每部作品是否有延續與對話？

基隆長庚醫院20日起提升門禁管制 陪探病要前一天預約

基隆長庚醫院今天下午表示，為了加強防疫，20日起提升門禁管制措施。民眾若要陪、探病，需在前一天的晩上12點前，在長庚e指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。