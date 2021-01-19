春節走國5準備塞爆！ 11地雷時段快避開

春節連假期間，往宜花東地區旅遊人數眾多。交通部高速公路局說，研判國5壅塞勢所難免，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，將持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。另公路總局已宣布多項前往東部國道客運票價與租車優惠，如北花線來回票400元，以及在指定日期四人同行一人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠等，歡迎多加利用。

高公局說，預判在春節連假前1日10-24時、小年夜及除夕8-16時、初一至初三6-16時，國5南向南港系統至坪林將湧現往宜蘭方向車流；而北向宜蘭至坪林等路段，於初一及初二15-23時、初三及初四10時至隔日凌晨3時、初五9-18時，容易發生壅塞，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的五到七倍。

高公局說，建議民眾前往國5請多利用公共運輸享優惠，或利用台2、台9替代道路前往，若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，切勿疲勞駕駛，以維持行車安全。

另為分散春節連假之車流，高公局說，小年夜至初四皆有實施匝道封閉措施，如小年夜至初三每日0-12時，國5石碇、坪林南向匝道封閉、初一至初三每日0-24時，國1平鎮系統及埔鹽系統南向匝道封閉、初三至初四每日0-24時，國1埔鹽系統及國3西濱北向匝道封閉、初三至初四每日7-19時，國1虎尾、仁德北向及國1王田、國3名間雙向匝道封閉 (如附圖)。高公局預祝春節連假行車平安。