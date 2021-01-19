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無人機新制上路將滿1年首修訂 農噴作業許可延至6個月

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
使用無人機要注意是否飛在禁區。圖／台中市政府提供
使用無人機要注意是否飛在禁區。圖／台中市政府提供

交通部民航局遙控無人機管理機制去年3月正式上路，歷經近1年運作，首度修法，農噴機作業許可期限由3個月延期到6個月。民航局標準組表示，過去常有農民農委會反映，農噴機作業許可期限僅3個月，1年要申請4次，十分不便，經與農委會取得共識後，將修訂管理規範延長農噴作業許可從三個月延期至六個月。

民航局說，無人機管制實施後，至今年1月14日止，已有6萬3568架遙控無人機完成註冊，提供4萬6188次圖資APP下載及2159次飛航活動申請服務，完成四種型式34架檢驗合格證及六架特種檢驗合格證，核發7986張操作證，核准510件機關團體法人能力審查案，並於全國建置學科測驗場地12處及術科測驗場地14處。而由於此一機制兼顧飛航管制與使用便利性，也在去年底獲選交通部「廉正透明獎」。

民航局表示，為了兼顧玩家操作的便利、安全與產業發展，相關機制實施，民航局也持續彙整各方意見，作為修訂管理機制參考。而在上月21日舉辦的「2020遙控無人機前瞻視野研討會」中，包括農委會等相關部會與會人士也提供了多項需求與建議，民航局也在會中同意將修訂管理規範。

民航局指出，初步檢視，將率先修訂的相關機制，包括延長農噴作業許可期限到六個月、簡化遙控無人機專業操作證經歷資格以加速人才培育、調整體格檢查文件認定方式等。

而為了讓使用者更加方便，民航局說，未來遙控無人機安全管理業務仍以「遙控無人機管理資訊系統」提供便民、效率、安全及環保的一站式網路服務，可於線上申辦註冊、檢驗、人員測驗、飛航活動申請等業務，並有外國人專區提供外籍旅客於國內合法使用無人機之認證服務。民航局官網無人機專區、Line@官方帳號及空域查詢APP，也將進一步提供全面無紙化之有效便利管理服務。

民航局表示，我國無人機供應鏈相當完備，業者在國機國造上的努力應予肯定，政府會就法規面及政策面積極鼓勵業者投入相關研發與創新。與有人機安全監理相比，無人機的管理更注重使用者安全宣導與良好的資訊提供。未來將在法規鬆綁、活動申請程序及無人機飛航管理系統等議題上整合產官學研各界力量，持續努力。

民航局說明無人機修法。記者曹悅華／攝影
民航局說明無人機修法。記者曹悅華／攝影

民航局 農委會 農民

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