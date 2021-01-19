台灣燈會32年來首度停辦 學者估損百億觀光產值

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，今天又增四例本土案例，防疫再度緊張，2021台灣燈會是否舉辦引發關注。行政院今下午3時舉行記者會，宣布今年台灣燈會停辦，這也是32年來首次停辦。觀光學者預估，停辦恐損失百億觀光產值。

2021台灣燈會預計2月26日至3月7日在新竹市舉辦，這是新竹市首次爭取到燈會主辦權，但因桃園醫院群聚事件持續擴大，林智堅擔心燈會人潮密集，恐有防疫問題，於昨日對媒體表示傾向停辦，他的「超前部署」遭林佳龍否定，林佳龍對媒體說沒有停辦的問題，就看你怎麼辦。

因中央與地方不同調，行政院長蘇貞昌今上午邀集中央與地方首長開會，下午行政院記者會上宣布停辦。這也是台灣燈會自1990年辦燈會、32年以來首度停辦。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，去年台灣燈會在台中，儘管當時已經出現疫情，還是突破千萬人次大關，來到1109萬。初估今年若舉辦仍會有千萬人次，若以一日遊平均每人花費近1000元來計算，至少損失百億觀光產值。若續辦，採取較嚴格防疫措施，則預計人潮會掉五成以上。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，宣布停辦燈會以後，不只燈會本身，寒假到過年許多大型節慶活動相信也都會停辦，接下來國旅會碰到衝擊，觀光產業進入急凍現象。

陳家瑜說，本來過年期間有很多民眾訂好要出去旅遊，結果桃園案例不斷擴大，指揮中心應也會呼籲不要去異地、大型群眾活動和旅遊等。至於受到疫情影響，什麼時間國旅才會恢復，就要看桃園疫情擴大程度，院內跨到社區感染大家必定會自主性降低活動意願。

觀光業者說，燈會人潮以散客市場居多，對團客影響不大，但對新竹在地商家、旅館，算是很可惜，畢竟撒了一筆錢。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則說，以現在環境來看，確實應以安全為重。當然，停辦對台灣觀光產值跟效益一定有下降。

劉喜臨說，可以思考的是以不同形式轉換，像是我國創下沒有觀眾的職棒賽首例，怎麼把燈會轉線上，或是用科技實力呈現線上燈會，是可思考的方向。以往旅展也有人擠人變線上旅展，運用科技轉型，AR、VR等繼續做呈現，讓台灣從科技之島轉為觀光之島。

另外劉喜臨說，也可以把實體內涵轉為線上，像是小吃、伴手禮等等，變成網路主環境裡的配套，結合線上購物、物流等，讓原本蓄勢待發的新竹店家，呈現在線上，讓台灣燈會能夠有線上行銷跟產品露出空間。