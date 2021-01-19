快訊

直播／部桃新冠肺炎群聚延伸社區 鄭文燦16時召開記者會

部桃醫院9人染疫...病毒傳染力是否變強？指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會32年來首度停辦 學者估損百億觀光產值

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣燈會示意圖，圖為去年台灣燈會主燈區。本報資料照片
台灣燈會示意圖，圖為去年台灣燈會主燈區。本報資料照片

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，今天又增四例本土案例，防疫再度緊張，2021台灣燈會是否舉辦引發關注。行政院今下午3時舉行記者會，宣布今年台灣燈會停辦，這也是32年來首次停辦。觀光學者預估，停辦恐損失百億觀光產值。

2021台灣燈會預計2月26日至3月7日在新竹市舉辦，這是新竹市首次爭取到燈會主辦權，但因桃園醫院群聚事件持續擴大，林智堅擔心燈會人潮密集，恐有防疫問題，於昨日對媒體表示傾向停辦，他的「超前部署」遭林佳龍否定，林佳龍對媒體說沒有停辦的問題，就看你怎麼辦。

因中央與地方不同調，行政院長蘇貞昌今上午邀集中央與地方首長開會，下午行政院記者會上宣布停辦。這也是台灣燈會自1990年辦燈會、32年以來首度停辦。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，去年台灣燈會在台中，儘管當時已經出現疫情，還是突破千萬人次大關，來到1109萬。初估今年若舉辦仍會有千萬人次，若以一日遊平均每人花費近1000元來計算，至少損失百億觀光產值。若續辦，採取較嚴格防疫措施，則預計人潮會掉五成以上。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，宣布停辦燈會以後，不只燈會本身，寒假到過年許多大型節慶活動相信也都會停辦，接下來國旅會碰到衝擊，觀光產業進入急凍現象。

陳家瑜說，本來過年期間有很多民眾訂好要出去旅遊，結果桃園案例不斷擴大，指揮中心應也會呼籲不要去異地、大型群眾活動和旅遊等。至於受到疫情影響，什麼時間國旅才會恢復，就要看桃園疫情擴大程度，院內跨到社區感染大家必定會自主性降低活動意願。

觀光業者說，燈會人潮以散客市場居多，對團客影響不大，但對新竹在地商家、旅館，算是很可惜，畢竟撒了一筆錢。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則說，以現在環境來看，確實應以安全為重。當然，停辦對台灣觀光產值跟效益一定有下降。

劉喜臨說，可以思考的是以不同形式轉換，像是我國創下沒有觀眾的職棒賽首例，怎麼把燈會轉線上，或是用科技實力呈現線上燈會，是可思考的方向。以往旅展也有人擠人變線上旅展，運用科技轉型，AR、VR等繼續做呈現，讓台灣從科技之島轉為觀光之島。

另外劉喜臨說，也可以把實體內涵轉為線上，像是小吃、伴手禮等等，變成網路主環境裡的配套，結合線上購物、物流等，讓原本蓄勢待發的新竹店家，呈現在線上，讓台灣燈會能夠有線上行銷跟產品露出空間。

台灣燈會 新竹 疫情

延伸閱讀

「還能撐多久？」台灣與新加坡邊境防疫的政經差異

疫後觀光轉型 跨部會合推國旅

台灣燈會停辦？ 林佳龍、林智堅不同調

憂燈會人潮釀防疫破口 林智堅：停辦是主要選項

相關新聞

台灣燈會32年來首度停辦 學者估損百億觀光產值

台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，今天又增四例本土案例，防疫再度緊張，2021台灣燈會是否舉辦引發關注。行政院今下午3時舉...

疫情升溫台灣燈會停辦 林智堅曝3個關鍵原因

行政院今宣布停辦將由新竹市舉辦的台灣燈會。新竹市長林智堅透露三個停辦的關鍵原因，就是國人健康第一、防疫優先，以及在地竹科...

明起8天國人返鄉過年高峰每日約3千人 防非洲豬瘟破口

農委會主委陳吉仲今天表示，明起8天將是國人返鄉入境高峰期，每天平均約有3千多名國人返鄉，其中三分之二來自中國及港澳，都是...

蔡素芬X魏德聖：擺盪於文學與電影間 台灣百年故事的雙向敘事

Q：兩位構思百年台灣故事之前，已累積不少聚焦特定歷史時空展演台灣記憶的作品。請問兩位最初為何選擇以台灣史為題材？是當時就有意識創作跨越百年的台灣史故事嗎？每部作品是否有延續與對話？

癌友困擾怎麼吃 秀傳癌醫中心設計「愛」的料理食譜

彰化秀傳癌醫中心今天舉辦一場廚藝競賽「愛(癌)的料理戰」，參加者透過競賽及營養衛教講座獲得癌症食療知識，春節將近，競賽食...

春節走國5準備塞爆！ 11地雷時段快避開

春節連假期間，往宜花東地區旅遊人數眾多。交通部高速公路局說，研判國5壅塞勢所難免，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，將持續實施多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。