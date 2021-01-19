竹山秀傳致力延緩失能 今成立高齡友善運動中心

竹山秀傳醫院耗資百萬，今天成立南投縣首座的高齡友善運動中心，幫助高齡老人透過規律運動有效延緩失能、失智，院長謝輝龍表示，全套設備會依據使用者施力給予阻力，引入系統搭配規律訓練，使長輩們在操作過程安全無虞外，主要功能是讓肌無力或虛弱老人，可回復健康並能自我照顧。

院長謝輝龍表示，全球每3秒就有1人罹患失智症，台灣現今失智症患者已超過29萬名，等於台灣每80人中就有1名失智症患者，竹山秀傳醫院就診患者中近半數年齡高於65歲，至2025年台灣65歲以上人口占比已高達20%即台灣提早進入超高齡社會，以台灣目前平均壽命是80.6歲來看，實際健康餘命是70.3歲，意味多數老人家有7至10年是處於失能、失智需要專人從旁照料。

謝輝龍並說，肌少症和衰弱症，都被認為是近年來老年失能的兇手，特徵是持續且全身普遍的骨骼肌重量及功能減少，伴隨可能造成失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理以及死亡風險增加，因此針對於老年人，如何強化大腿肌、臀肌是最重要的復健課題，因為強化下肢肌力能有效預防長者跌倒的方式之一。