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回憶又少1間！必勝客「景美歡樂吧」1／26熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客景美餐廳將於1月26日熄燈。圖／擷取自google map
必勝客景美餐廳將於1月26日熄燈。圖／擷取自google map

對於愛吃比薩吃到飽的民眾來說，未來又要少一間揮霍食量的好去處了！連鎖比薩「必勝客」旗下的「景美餐廳歡樂吧」，預計將於1月26日熄燈轉型並搬離現址，令許多從小吃到大的民眾感到不捨。而景美外送店也將於1月29日重新開幕。

歷史悠久的必勝客景美餐廳，鄰近捷運景美站、瀚星百貨，是許多景美人的青春回憶，也吸引許多家庭登門用餐。店內除了提供外帶外送之外，還提供歡樂吧服務，無限量供應招牌比薩、義大利麵、烤雞等餐點，亦有沙拉吧、湯品與飲料可供選擇，十分適合大食量的民眾飽餐一頓。

根據門市公告及業者回應，基於整體營運考量，景美餐廳將於1月26日結束營業，並轉型為景美外送店。新店將會遷移至景興路上，並於1月29日起持續提供服務。1月27日至1月28日期間，可由興隆店提供服務。

繼去年永和餐廳停業後，目前必勝客歡樂吧在台北共有敦化、光復、景美、南港等4間，桃園、高雄各1間，合計共6間。待景美餐廳劃下句點後，就僅剩下5間提供歡樂吧服務。

吃到飽

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