明起8天國人返鄉過年高峰每日約3千人 防非洲豬瘟破口

農委會主委陳吉仲今天表示，明起8天將是國人返鄉入境高峰期，每天平均約有3千多名國人返鄉，其中三分之二來自中國及港澳，都是非洲豬瘟疫區，雖然今年因疫情影響旅客比往年還少，但民眾跨境網購國外肉品寄到台灣仍是高風險管道，邊境查緝單位將強化因應相關作為。

交通部估計，1月20日至1月27日將是入境高峰期，每天約有2千至4千人次，2月9日至2月16日春節疏運期間約每日100至500人次。陳吉仲說，由於疫情影響，國人返鄉要經過14天居家檢疫，明天開始將是入境高峰期，交通部已經掌握入境旅客人數，平均每天3千多人，其中三分之二來自中國及港澳，都是非洲豬瘟疫區，已經要求防檢局配合百分百檢查手提及托運行李，避免民眾在春節期間攜帶火腿、臘肉等違禁品。

陳吉仲說，每逢春節期間，邊境查獲民眾攜帶豬肉產品都明顯增加，至於國內電商平台方面，每月平均查獲率從108年10.19%降至109年的0.2%，雖然下滑但總數仍很高，電商平台去年一整年違規件數高達1632件，其中違規豬肉製品將近四分之一，違規製品主要國家一半來自中國及港澳，因此電商平台則要不分節慶季節隨時監測，必要時就要下架並依規定裁處。

農委會副主委黃金城表示，國際非洲豬瘟疫情仍嚴峻，去年比利時、德國、匈牙利等歐洲多個國家淪陷，野豬、家豬都爆發疫情，目前亞洲仍維持台灣、日本沒有疫情。雖然中國大陸只向世界動物衛生組織（OIE）報告20多件案例，但從檢驗結果來看，109年旅客攜帶的豬肉製品當中，平均仍有13.7%陽性率，代表非洲豬瘟感染豬隻被拿去做加工產品的比率仍非常高，也表示中國大陸非洲豬瘟疫情應該沒有明確降低，疫情傳染可能性仍非常緊迫。

為阻絕非洲豬瘟入境，楊金城說，疫區進來的豬肉產品一定要完全阻絕，尤其是沒有經過煮熟的肉類產品，如火腿、臘肉、香腸等用生肉醃製作成的產品，現在因為武漢肺炎關係旅客減少，但是郵寄、快遞、空運仍有相當高比率，必須審慎把關。