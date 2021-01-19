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看見台灣醫療實力！中山附醫攜手華碩打造AI醫療大平台

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫今天與華碩AI研發中心簽署策略夥伴合作意向書，開發「跨院流程共享」機制。圖／中山附醫提供
中山附醫今天與華碩AI研發中心簽署策略夥伴合作意向書，開發「跨院流程共享」機制。圖／中山附醫提供

中山醫學大學附設醫院繼去年攜手華碩AI研發中心（AICS）運用智能編碼技術，打造創新電子病歷、創新教學電子病歷雙雙奪下國家新創獎後，雙方今天再簽署策略夥伴合作意向書，開發「跨院流程共享」機制，建立醫療大平台，與全國其他其院共享、使用，讓國際看見台灣醫療與科技結合的卓越實力。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一說，智能編碼AI推薦引擎、AI醫療大數據搜尋系統已在全台15家醫學中心、區域醫院推廣應用。最令他感動是，中山附醫無私把資料數據拿出來，建立醫療大平台，醫療院所透過加入「跨院流程共享」，可透過去識別化的AI大數據進行交叉比對，取代資料庫共享，保障患者隱私與個資安全，加速智慧醫療發展。

中山附醫總院長蔡明哲說，院內導入AI技術，建構以數據為核心的電子病歷，可在0.1秒內運算出院內電子化病歷初步結果，有利醫師透過大數據分析，進一步落實健康照護，精進醫病共享決策，不但增進醫療品質、減少不必要浪費，還可提升教學與研究品質，形成正向循環。

中山附醫醫療資訊部副院長曾志仁說，他過去擔任衛生署全國電子病歷委員會主席，為台灣建立電子病歷標準格式，奠定病歷資料庫與大數據基礎，如今攜手華碩完成全院AI電子病歷全新標竿「AI醫療大數據搜尋系統」，具體應用在實證醫學教學、預防醫學實踐，以及醫療品質管理。

中山附醫今天與華碩AI研發中心簽署策略夥伴合作意向書，開發「跨院流程共享」機制。圖／中山附醫提供
中山附醫今天與華碩AI研發中心簽署策略夥伴合作意向書，開發「跨院流程共享」機制。圖／中山附醫提供

AI 電子病歷 患者

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