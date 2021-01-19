快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飼料上漲 陳吉仲：已大量調度黃豆粉、豬價波動仍合理

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者杜建重／攝影
農委會主委陳吉仲。記者杜建重／攝影

新冠肺炎疫情影響，全球貨櫃短缺，飼料原料黃豆、玉米進口受衝擊，國內油脂大廠、飼料廠暫停出貨或調漲飼料價格，外界憂心連帶影響豬價上漲，農委會主委陳吉仲今天表示，最近已經大量調度黃豆粉給農民當飼料，近期因年節到了會有所謂的市場價格，但豬肉波動仍屬合理範圍。

非洲豬瘟災害應變中心今天舉辦記者會說明春節邊境查緝工作，針對外界關心豬價是否因飼料漲價連帶上漲，陳吉仲表示，距離過年前的批發市場、屠宰市場交易日剩下15天左右，絕對可以供應春節期間每天所需要的豬量，平日每天需求量2萬頭豬，但過年時業者要做春節菜色、香腸等，每天約需要2萬4千多頭，農委會已經盤點過確認供應無虞，春節期間每天供應到批發市場的拍賣毛豬數量，百分百會超過2萬4千至2萬5千多頭。

陳吉仲說，因為季節性需求因素，當然會有所謂的市場價格，昨天每百公斤成交價格為7600多元，根據過去五年或十年資料來看，豬肉價格波動都在合理範圍。

至於飼料成本上漲是否影響豬價，陳吉仲說，每頭豬的飼料成本約占五至六成，因此國際黃豆、玉米價格波動或運輸費用調漲，將導致到岸黃豆、玉米價格波動，當然會影響農民生產成本，因此蔡總統及行政院去年疫情期間就要求農委會盤點糧食安全需要的黃豆、玉米、小麥等資材，所有生產進口相關產品都依照規定盤點。

陳吉仲說，國際黃豆、玉米價格波動、運費調漲都有掌控，農委會工作跟責任是要確保生產資材，讓農漁畜產品順利供應給消費者，最近已經大量調度可以提供給農民當飼料的黃豆粉，昨晚得到最新資訊，近期會有超過6萬公噸黃豆進口，做完沙拉油之後的黃豆粕可以做成黃豆粉給養豬農民。

陳吉仲 農民 農委會

延伸閱讀

農委會補助被罵大小眼 藍委批陳吉仲藍綠對立伎倆

補助大小眼藍綠都批 陳吉仲感覺良好

農委會補助被批分藍綠 陳吉仲：藍綠立委都罵他就成功了

雲林茂谷柑拚外銷帶動國內買氣 陳吉仲：送禮自用皆宜

相關新聞

暖三天周五開始變天轉濕 下周日恐再有冷氣團來襲

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，到周四回暖，周五變天，鋒面在台灣附近醞釀。另外下...

春節訂位太滿！ 高鐵再開12加班車 周四開放搶票

台灣高鐵公司自2月8日（一）至2月17日（三）規畫為期10天的春節疏運。由於旅客訂位踴躍，高鐵說，經檢視運能調度情形後，...

看見台灣醫療實力！中山附醫攜手華碩打造AI醫療大平台

中山醫學大學附設醫院繼去年攜手華碩AI研發中心（AICS）運用智能編碼技術，打造創新電子病歷、創新教學電子病歷雙雙奪下國...

飼料上漲 陳吉仲：已大量調度黃豆粉、豬價波動仍合理

新冠肺炎疫情影響，全球貨櫃短缺，飼料原料黃豆、玉米進口受衝擊，國內油脂大廠、飼料廠暫停出貨或調漲飼料價格，外界憂心連帶影...

滯納勞保費3萬元以下　下月起開放超商代收

法務部行政執行署放寬健保費滯納金3萬元以下可由超商代收後，自下月1日起，被移送執行的勞保費、勞退金案如在3萬元以下，也可...

立委呼籲即時顯示空品指標 避免學生暴露在髒空氣中

立委陳椒華上午在立法院舉行「守護空氣品質，保障下一代健康」記者會，陳椒華表示，台灣有許多學校位於空氣品質不佳的區域內，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。