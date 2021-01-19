飼料上漲 陳吉仲：已大量調度黃豆粉、豬價波動仍合理

新冠肺炎疫情影響，全球貨櫃短缺，飼料原料黃豆、玉米進口受衝擊，國內油脂大廠、飼料廠暫停出貨或調漲飼料價格，外界憂心連帶影響豬價上漲，農委會主委陳吉仲今天表示，最近已經大量調度黃豆粉給農民當飼料，近期因年節到了會有所謂的市場價格，但豬肉波動仍屬合理範圍。

非洲豬瘟災害應變中心今天舉辦記者會說明春節邊境查緝工作，針對外界關心豬價是否因飼料漲價連帶上漲，陳吉仲表示，距離過年前的批發市場、屠宰市場交易日剩下15天左右，絕對可以供應春節期間每天所需要的豬量，平日每天需求量2萬頭豬，但過年時業者要做春節菜色、香腸等，每天約需要2萬4千多頭，農委會已經盤點過確認供應無虞，春節期間每天供應到批發市場的拍賣毛豬數量，百分百會超過2萬4千至2萬5千多頭。

陳吉仲說，因為季節性需求因素，當然會有所謂的市場價格，昨天每百公斤成交價格為7600多元，根據過去五年或十年資料來看，豬肉價格波動都在合理範圍。

至於飼料成本上漲是否影響豬價，陳吉仲說，每頭豬的飼料成本約占五至六成，因此國際黃豆、玉米價格波動或運輸費用調漲，將導致到岸黃豆、玉米價格波動，當然會影響農民生產成本，因此蔡總統及行政院去年疫情期間就要求農委會盤點糧食安全需要的黃豆、玉米、小麥等資材，所有生產進口相關產品都依照規定盤點。

陳吉仲說，國際黃豆、玉米價格波動、運費調漲都有掌控，農委會工作跟責任是要確保生產資材，讓農漁畜產品順利供應給消費者，最近已經大量調度可以提供給農民當飼料的黃豆粉，昨晚得到最新資訊，近期會有超過6萬公噸黃豆進口，做完沙拉油之後的黃豆粕可以做成黃豆粉給養豬農民。