接連低溫血庫告急 春節年假將至需民眾捐熱血

近期接連幾波強烈寒流和冷氣團襲台，持續低溫造成各地血庫告急，且農曆年節將至，為避免年假期間供血不足，捐血中心呼籲民眾熱心挽袖、踴躍捐血，達到年前備妥至少10天、1萬袋的血的目標，新竹縣長楊文科近日與新竹縣後備憲兵荷松協會等民間團體，一同前往響應捐血，也呼籲民眾來捐熱血補足安全庫存。

負責桃竹苗地區醫院用血需求的新竹捐血中心表示，去年底至今年初接連幾波寒流和冷氣團來襲，全台普遍低溫，導致捐血人潮大幅下降，一般來說，捐血中心每天需要1000袋的捐入，並維持每天庫存有7000袋以上，但上周寒流期間，庫存最低僅剩4000袋，遠低於安全量。

捐血中心業務組表示，低溫除了影響民眾出門意願，大幅降低捐血數量外，天氣變化大，呼吸道疾病、心血管疾病的病患就醫也增多，醫院用血比平時還多，庫存不足更顯急迫。

雖本周因氣溫回升，捐血情況稍有紓解，目前庫存約4至7日仍偏低，且農曆年節快到，為避免年假期間供血不足，年前得事先備妥至少10天、1萬袋的血。