地面爬行、無法握筆寫字 肌張力不全病患滿腹血淚史

罹患「肌張力不全症」的病人可能出現眼瞼痙攣或斜頸，嚴重者無法走路。20歲王姓病友高二發病，一度在地上爬行無法站立，另有40歲陳姓病友走路要靠手推車輔助。兩人接受高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」深腦部刺激手術，今天都能行動自如、拿筆寫字，談起過往淚流不止，一路走來承受許多異樣眼光。

高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」成立十年，利用深腦部刺激手術治療帕金森氏患者，近年更應用在難治型肌張力不全症患者身上，今早由副院長陳武福主持記者會。長庚指出，此病症是腦部神經功能異常引起的不自主動作障礙，每萬人有1.5至2人罹病，輕症如眼瞼痙攣或斜頸，可靠打肉毒桿菌治療，重症者進行深腦部刺激手術，目前完成5例手術。

神經內科醫師陳盈發表示，長期服藥會讓病患嗜睡、注意力不集中，不同於帕金森氏患者，手術在病患腦部的蒼白核放置晶片，藉由電極刺激達到緩解病患動作障礙的效果，使用充電式電池，使用年限15年，費用150萬，健保未給付。

在長庚公益基金協助下，20歲王姓病友與40歲陳姓病友在2年前陸續完成手術，王原本嚴重到無法走路，幾乎只能癱在床上無法出門，三餐靠阿嬤餵食。陳則是軀幹會不自主往後仰，走路要靠輔助器，異常的走路姿態引人側目。