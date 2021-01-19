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地面爬行、無法握筆寫字 肌張力不全病患滿腹血淚史

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
寫字對一般人來說再簡單不過，陳姓病友卻花好長一段時間才順利寫字，他寫下「謝謝長庚醫院」六個字。記者徐白櫻／攝影
寫字對一般人來說再簡單不過，陳姓病友卻花好長一段時間才順利寫字，他寫下「謝謝長庚醫院」六個字。記者徐白櫻／攝影

罹患「肌張力不全症」的病人可能出現眼瞼痙攣或斜頸，嚴重者無法走路。20歲王姓病友高二發病，一度在地上爬行無法站立，另有40歲陳姓病友走路要靠手推車輔助。兩人接受高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」深腦部刺激手術，今天都能行動自如、拿筆寫字，談起過往淚流不止，一路走來承受許多異樣眼光。

高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」成立十年，利用深腦部刺激手術治療帕金森氏患者，近年更應用在難治型肌張力不全症患者身上，今早由副院長陳武福主持記者會。長庚指出，此病症是腦部神經功能異常引起的不自主動作障礙，每萬人有1.5至2人罹病，輕症如眼瞼痙攣或斜頸，可靠打肉毒桿菌治療，重症者進行深腦部刺激手術，目前完成5例手術。

神經內科醫師陳盈發表示，長期服藥會讓病患嗜睡、注意力不集中，不同於帕金森氏患者，手術在病患腦部的蒼白核放置晶片，藉由電極刺激達到緩解病患動作障礙的效果，使用充電式電池，使用年限15年，費用150萬，健保未給付。

在長庚公益基金協助下，20歲王姓病友與40歲陳姓病友在2年前陸續完成手術，王原本嚴重到無法走路，幾乎只能癱在床上無法出門，三餐靠阿嬤餵食。陳則是軀幹會不自主往後仰，走路要靠輔助器，異常的走路姿態引人側目。

擔任檢驗員的陳姓病友紅著眼眶說，他在32歲出現動作遲緩，被醫師診斷為肌張力不足及帕金森症候群綜合症，發病後走路靠助行器，連寫字都有困難，手術完成後行動自如，同事看他跟正常人沒兩樣，很多工作回到他身上，「壓力變很大，花一段時間才適應」，這個改變讓他開心。

王姓病友13歲發病，一度只能在地上爬行移動，一路走來靠教會支持與醫療團隊協助，談起生病過程淚如雨下，護理師上前安慰。記者徐白櫻／攝影
王姓病友13歲發病，一度只能在地上爬行移動，一路走來靠教會支持與醫療團隊協助，談起生病過程淚如雨下，護理師上前安慰。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」利用深腦部刺激手術治療「肌張力不全症」的重症病患，醫護團隊與病友合影。記者徐白櫻／攝影
高雄長庚醫院「帕金森氏病中心」利用深腦部刺激手術治療「肌張力不全症」的重症病患，醫護團隊與病友合影。記者徐白櫻／攝影

手術 長庚 患者

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