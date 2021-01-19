玉米黃豆短缺大漲畜牧業焦慮 農委會：存貨可撐到四月
受到新冠肺炎疫情影響，全球缺貨櫃，導致飼料原料黃豆、玉米進口短缺，國內油脂大廠、飼料廠紛紛暫停出貨或者直接調漲飼料價格，下游畜牧業憂心 ；農委會表示，近期會找飼料公會、穀物協會討論因應對策，推估國內的原料存貨，可以撐到四月份。
農委會副主委黃金城表示，主要還是缺乏玉米，豆粕還有庫存，豆類產品非飼料最主要的原料，因此近期會與穀物協會討論，看有何方式可以協調船期；此外，全世界都欠缺貨櫃，由於國內三大貨櫃輪船都有官股持股，因此近期也會協調，有沒有可能將少部分貨櫃調與農業使用。
黃金城表示，貨櫃短缺現象四月前會舒緩，加上運送船期約一個月，看是否能在今年三月之前能順利協調供應；黃豆最主要還是炸油，他推估對畜牧產業的影響不這麼大，即便國內也有種植飼料玉米，但不足因應畜牧業的需求，仍需靠進口。
根據中央畜產會統計，進口玉米現貨每公斤9.3元、黃豆粉每公斤17.9元，且價格持續飆升中，即便價格高漲，畜牧業者仍想盡辦法採購；因此，墊高了家畜家禽飼養生產成本，以每月消耗近60噸飼料的個人養豬戶為例，月飼料成本增加近20萬元；還有業者一個月多增60萬元飼料費，幾乎等於一台國產車；再加上精料、維礦、添加物等飼養所需要產品，畜牧業者壓力大；推估未來末端肉品價格也會持續攀升。
產業界人士分析，去年受到新冠肺炎疫情影響，為了減少營運成本，不少老舊的貨輪都淘汰，但到下半年貨運逐漸回溫，則是貨櫃缺乏，若有空櫃大多盛裝更高價的3C產品，也不願意載裝相對平價的飼料原料，因此現階段玉米豆粉都大漲， 奇貨可居，有錢也難買。
彰化某張姓豬農表示，上周到高雄港油脂公司載一台脫殼豆粉，司機六點半從彰化出發到現場發現，前面貨車已排了25台；甚至有同業一路排到傍晚，卻沒貨可賣；兩大油脂廠本周都停止出貨，下周是否還有貨，還要再看看，油脂廠進口黃豆最主要是生產油，豆粉是副產物，農曆年前是民生用油高峰，庫存不明。
張姓豬農表示，飼料結構當中三成是豆粉、七成是玉米，玉米有其他替代的產品可使用，台灣最缺乏的，就是蛋白原料，幾乎全數仰賴進口；豬每降1%蛋白，生產效率就會減緩；他本身有2000多頭豬，若本周五不進貨，就沒有飼料可以養豬了；只能先修改飼料配方，盡量減緩豆粉的使用量，用魚粉、發酵豆粉去取代，但這會把飼養成本墊高，且無法完全取代黃豆粉使用。
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