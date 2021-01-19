春節訂位太滿！ 高鐵再開12加班車 周四開放搶票

台灣高鐵公司自2月8日（一）至2月17日（三）規畫為期10天的春節疏運。由於旅客訂位踴躍，高鐵說，經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次（南下6班、北上6班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊之需求。

高鐵說，各再加開之車次，自1月21日（四）凌晨零時起開放購票，敬請旅客及早訂位並預先完成取票，即可在春節期間輕鬆享受舒適、便捷的高鐵旅程。

高鐵表示，2021年春節疏運期間共加開453班次列車（南下242班、北上211班），總計10天提供1832班次列車的旅運服務，以服務旅客春節返鄉及假期出遊。

同時，為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、規劃行程，提早完成訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

此外，高鐵說，配合春節連續假期，2月20日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（20）日增開3班次北上列車，將自1月22日（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵提醒，春節期間出遊仍需配合政府「秋冬防疫專案」，切實做好各項防疫措施。旅客自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。敬請旅客切實遵守佩戴口罩等防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。