飯店吸客奇招「尋找南朋友」 台南、高雄或屏東有優惠
疫情風暴未歇，無法出國走走，留在國內度假是不錯選擇。飯店紛紛祭出優惠吸客，義大皇家酒店推尋找「尋找南朋友」住房專案，身分證住址在台南、高雄或屏東等地，入住飯店經典客房或雅緻家庭房包含早餐，特惠3千元。
行銷公關副理黃怡珺說，為讓南部鄉親感受高雄義大世界魅力，即日起至3月31日止（農曆春節2月10至16日不適用），推出「尋找南朋友」住房專案，身分證住址在台南、高雄或屏東等地，入住飯店經典客房或雅緻家庭房包含翌日早餐2客，特惠3千元，須另加1成服務費。 另，館內的星亞自助餐廳也加碼，嘉惠義大世界好鄰居，凡大樹、大社、仁武等3個行政區居民，周一至周五晚餐時段用餐，享有6折優惠，1成服務費另計。
黃怡珺表示，義大世界園區包含義大遊樂世界、義大世界購物廣場及五星級義大皇家酒店，是度假好去處。義大世界位處南台灣中心，從台南南下出遊或是屏東北上，聯外交通便捷，為嘉惠南台灣鄉親，義大皇家酒店推「尋找南朋友」住房優惠，設籍在台南、高雄或屏東三縣市，每晚原價1萬3千元雅緻家庭房，周日至周五平日入住，收費3千元，住宿包含2人自助早餐，6歲以下兒童同住不另加價，用物超所值的優惠與南部鄉親博感情。
搶攻國旅熱潮，義大皇家酒店持續推「振興1+1」專案，2月25日前同日預訂2間或連續入住2晚，經典客房包含2客早餐收費5600元，每間2800元，限周六及農曆春節外的平日使用。 義大皇家酒店也同步推平日續住優惠，上述專案續住一晚包含2客早餐2021元，須另加1成服務費)，以優惠價格吸引遊客上門，並拉長停留時間。
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