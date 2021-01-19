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北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

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北極冷空氣掰！台灣進「相對不寒冷」時期 維持到這時

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
民間氣象平台「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，北極冷空氣快要暫時離開我們，台灣將迎來「相對不寒冷」的時期，至少持續到一月結束為止。聯合報系資料照
民間氣象平台「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，北極冷空氣快要暫時離開我們，台灣將迎來「相對不寒冷」的時期，至少持續到一月結束為止。聯合報系資料照

近期三波寒流加上強烈大陸冷氣團來襲，讓人冷到「皮皮挫」。不過別擔心，民間氣象平台「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，北極冷空氣快要暫時離開我們，台灣將迎來「相對不寒冷」的時期，至少持續到一月結束為止。

該平台在臉書上表示，今年一月，一系列的寒流真的特別有感，台灣及東北亞，都發生許多極端低溫事件。雖然全球暖化確實減少寒流發生的天數，但因為暖空氣也變得太活躍，時不時就闖入高緯度地區甚至極地，因此冷空氣也很常被暖空氣推離極地，往其他地方南下進犯。

該平台說，今年一月就是一個例子，由於歐美那一側的暖空氣持續闖入北極，因此北極冷空氣被迫離開北極的家，往東亞方向（就是我們這邊）偏移，所以西伯利亞、中國東北、日本、韓國甚至台灣、菲律賓、越南等地，一月上旬常常受到特別寒冷的空氣侵襲，因為冷空氣就是直接來自「北極」。

該平台說，慶幸的是北極冷空氣快要（暫時）離開我們。隨著最近的強烈大陸冷氣團遠離，台灣將迎來相對不寒冷的時期，至少持續到一月結束為止。這段時期，雖然可能還是有冷氣團，但是跟一月上旬的寒流相比，已經是「相對不寒冷」的天氣型態了。

氣象達人彭啟明則在臉書上表示，過去這幾波的冷，讓許多朋友很有感，尤其較年輕的朋友，很難想像如此的冷。但如果以這三十年來看，的確是屬於偏冷的事件，但如果較長期來看，則是以前更冷的事件更多，雖然統計上，如果以單月或是冬季的平均溫，可能還是屬於正常偏暖。

氣象局說，預測上比較有把握的是一周，頂多抓到二周內的訊號，比較有效的期間就是一周，超過一周誤差比較大。整體來說，未來一周沒有明顯冷空氣。

氣象局進一步說明，今天起逐漸回暖，惟要注意周四、周五水氣增多，東半部甚至西半部有局部短暫雨出現，周六水氣逐漸減少。到下周日、一，受到東北季風影響，還是會涼涼的，但目前看來沒有到冷氣團等級。

北極 冷氣團 寒流 天氣動態

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