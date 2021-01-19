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暖三天周五開始變天轉濕 下周日恐再有冷氣團來襲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
周五開始變天。聯合報系資料照
周五開始變天。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，到周四回暖，周五變天，鋒面在台灣附近醞釀。另外下周日起可能有大陸冷氣團來襲。

吳德榮說，今晨迎風面仍有零散的雲層；宜蘭有局部零星少量飄雨。冷空氣減弱，氣溫略回升；新北及新竹以南至高雄則因輻射冷卻作用，截至5時局部平地最低氣溫仍在10度以下，尤其竹苗更降至6度（苗栗頭屋鄉6.0度，新竹峨眉鄉6.2度左右。

截至5時各平地最低氣溫：北部約10度（新北雙溪區10.4度），中部約8度（雲林虎尾鎮7.5度），南部約8度（台南佳里區7.8度），東部約12度（花蓮萬榮鄉11.9度）。 

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今冷空氣減弱，氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部多雲、偶有零星飄雨的機率。

白天起各地氣溫：北部12至22度，中部10至25度，南部10至26度，東部13至24度。

吳德榮說，明大回暖（北部高溫26度，中南部28、29度），西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。

他表示，周四氣溫續升（北部高溫約28度，中南部29、30度），水氣略增，東半部及部分山區有局部雨的機率。 

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率；其中有小範圍對流雲發展，故其時、空分布，不確定性高，需持續觀察模式的調整。

吳德榮說，周六上半天鋒面迅速掠過，為陣雨後多雲的天氣，氣溫下降。下周日、一乾冷空氣影響，各地為晴朗穩定，日夜溫差大；目前模擬冷空氣的強度比前幾波都弱，不過，加上輻射冷卻效應，下周日、一清晨仍有觸及大陸冷氣團（氣象局≦14度）定義的機率，但為模式末期的模擬，應持續觀察。

吳德榮 冷氣團 新竹 天氣動態

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