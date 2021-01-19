食道潰瘍竟然與青春痘有關 醫師：不少人少了這動作

胸口痛竟然是青春痘惹的禍？！台南市立安南醫院副院長許秉毅最近遇到一位25歲的年輕女患者因胸口痛就醫，痛了3天、吃東西、喝水更是「痛徹心扉」，結果原因竟然是美眉服用治療青春痘的藥物，卻忘了多喝水，讓四環素膠囊卡在食道上，經過一夜馬上形成潰瘍，許秉毅表示，其實類似的病患比大家想像的多，一看就知道「又是青春痘惹的禍」

許秉毅表示，這名女病患胸口疼痛，以為是胃病而到胃腸肝膽科就醫，看到年輕女患者臉上有青春痘，就詢問「妳最近是不是有吃治療青春痘的藥？」患者相當驚訝，「醫師你怎麼會知道？」

經過胃鏡檢查，果然在食道的中段處，發現左右兩側各有一處蠻深的潰瘍傷痕，剛好就是一顆膠囊卡住的形狀，找出病因後，患者也鬆了一口氣，「沒想到青春痘也會造成潰瘍」。

許秉毅表示，四環素是治療「化膿性青春痘」常使用的抗生素，一天要吃4次。 不少人在臨睡前吃四環素，只喝一口水，就躺平睡覺。有時候黏黏的膠囊還卡在食道，還沒下肚。結果具有腐蝕性的四環素就在食道作用了一夜，造成食道潰瘍。