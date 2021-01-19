快訊

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡團」

電商撒幣員工斃命？中國「拼多多」死亡事件簿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

食道潰瘍竟然與青春痘有關 醫師：不少人少了這動作

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供

胸口痛竟然是青春痘惹的禍？！台南市立安南醫院副院長許秉毅最近遇到一位25歲的年輕女患者因胸口痛就醫，痛了3天、吃東西、喝水更是「痛徹心扉」，結果原因竟然是美眉服用治療青春痘的藥物，卻忘了多喝水，讓四環素膠囊卡在食道上，經過一夜馬上形成潰瘍，許秉毅表示，其實類似的病患比大家想像的多，一看就知道「又是青春痘惹的禍」

許秉毅表示，這名女病患胸口疼痛，以為是胃病而到胃腸肝膽科就醫，看到年輕女患者臉上有青春痘，就詢問「妳最近是不是有吃治療青春痘的藥？」患者相當驚訝，「醫師你怎麼會知道？」

經過胃鏡檢查，果然在食道的中段處，發現左右兩側各有一處蠻深的潰瘍傷痕，剛好就是一顆膠囊卡住的形狀，找出病因後，患者也鬆了一口氣，「沒想到青春痘也會造成潰瘍」。

許秉毅表示，四環素是治療「化膿性青春痘」常使用的抗生素，一天要吃4次。 不少人在臨睡前吃四環素，只喝一口水，就躺平睡覺。有時候黏黏的膠囊還卡在食道，還沒下肚。結果具有腐蝕性的四環素就在食道作用了一夜，造成食道潰瘍。

他表示，臨床上，一顆小小的四環素可在「一夜之間」造成食道潰瘍，病人的症狀以吞嚥疼痛為最常見，一般痛在胸部。預防之道就是就寢前服藥，一定要採站立的姿勢，同時要多喝水，確定四環素膠囊已被水沖到胃裡，才可平躺睡覺。千萬不要忽略這服藥小知識，讓自己痛徹心扉。

妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供
妙齡女因服用四環素膠囊，而在一夜之間造成食道潰瘍。圖／安南醫院提供

患者 抗生素 醫師

延伸閱讀

影／32歲年輕女子小腿傷21個月未好 查出靜脈曲張作祟

發熱衣輕薄又抗寒！但4類人穿了恐搔癢起疹

潰瘍性腸炎症讓人狂拉肚子 前日本首相也受害

全台急凍！穿發熱衣禦寒卻愈穿愈癢？不會熱？ 專家曝「保暖禁忌」小心冷到

相關新聞

查致癌染料 彩色口罩全過關

彩色口罩含偶氮染料恐致癌引起社會關注。衛福部食藥署和消基會昨天不約而同公布相關抽檢結果，官方和民間都未檢出偶氮染料。但消...

暖三天周五開始變天轉濕 下周日恐再有冷氣團來襲

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，到周四回暖，周五變天，鋒面在台灣附近醞釀。另外下...

政院哏圖延燒 蘇揆：愛的教育才溫暖

行政院長蘇貞昌日前在臉書發哏圖表示：「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰學生加外套、添圍巾，意外惹怒中小學教...

點燃生命之火／冰箱只剩清湯 孩子盼著熱年菜

春節將到，但來自單親家庭的阿民（化名），家裡餐桌上經常只有青菜、清湯，冰箱裡也僅剩罐頭和隔夜湯。他的過年願望只想吃頓熱騰...

春遊屏東宿省千元 三重加碼一起來屏東玩

屏東縣政府推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，從1月27日起到3月7日，凡自由行旅客入住此次合作旅宿業，即可享有每房政...

食道潰瘍竟然與青春痘有關 醫師：不少人少了這動作

胸口痛竟然是青春痘惹的禍？！台南市立安南醫院副院長許秉毅最近遇到一位25歲的年輕女患者因胸口痛就醫，痛了3天、吃東西、喝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。