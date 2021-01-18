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台灣文學基地揭幕 吳晟：累積文化厚度

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
作家吳晟（右3起）、台灣文學館長蘇碩斌、文化部長李永得、作家楊双子為台灣文學基地揭幕，右1為立委賴品妤。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
作家吳晟（右3起）、台灣文學館長蘇碩斌、文化部長李永得、作家楊双子為台灣文學基地揭幕，右1為立委賴品妤。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「詩人賴和曾寫道：『啊！時代的進步和人們的幸福原來是兩回事。』我覺得文學就是代表人們的幸福！」台灣文學館長蘇碩斌在18日台灣文學基地揭幕時引用吳晟的詩「我不和你談論那些深奧玄妙的思潮，我帶你去廣袤的田野走走。」現場夾腳拖劇團演員則扮虛擬代言人虎精「阿飛」，從作家吳晟、楊双子身上找出詩句來朗誦，立委賴品妤也cosplay少女「齊齊」可愛互動。

歡迎來激盪文學

台灣文學基地位於濟南路和齊東街之間的台文基園區，是台北市保存最完整的日式宿舍群，由2014年7月起國立台灣文學館經營的齊東詩舍擴充而成；蘇碩斌說，文學基地曾是日治時代的宿舍，戰後也曾是外省籍將軍的官邸，「這是大家一起走過來的記憶，台灣就是這樣美好的地方。」

「齊東詩舍」規劃「不願被消失：日式宿舍到文學基地」常設展，陳述完善的保存歷程；「悅讀館」打造台北最強故事屋，兒童能閱讀各式繪本，並鼓勵創齡觀眾來講出自己的生命故事；「繆思苑」提供作者駐村自由創作並與民眾互動，新生代作家楊双子將率先入住；「文學厝」以「拾藏：台灣文學物語」特展開展；「創作坊」則是跨界多元活動的場域。

「從鄭麗君部長時代就在規劃文學基地，非常有遠見！」文化部長李永得說，他從小想當作家，可惜沒有吳晟老師的天分，文學基地有作家駐村，有很多文學家可以互相交流；過去漫畫基地就是成功的案例，不管有沒有意願成為作家，都可以來共同激盪，未來一定可以長出很多新世代作家跟新作品出來。

文學代表國家的厚度

「部長說想當作家，我則是曾經動念想要當立法委員！（眾笑）」吳晟說，從齊東詩舍過渡到台灣文學基地，有重大的意義，詩社有家族聚會的濃厚意味，文學基地則展現了非常明確的使命感，要朝向更開闊、多元、包容的文學方向，文化部在規畫園區的時候想必有很多願景期待。

吳晟表示，一開始是社區的居民發動維護這些宿舍群跟老樹，團隊修復的過程中，聽到很多有關社區居民幾十年來怎樣保護老樹，最覺得感動；他強調，一個民族、一個國家要壯大，文學、文化一定要能深化累積，祝福文學基地能累積台灣文學厚度，開創更廣博的文學盛世。

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