台灣文學基地開幕 邀作家以文換宿入住百年日式老屋

綠蔭蟲鳴中，七棟日式老屋排開，冬日中緩緩醞釀茶香與文學氛圍。由齊東詩舍擴充而成的「台灣文學基地」昨開幕，基地占地300坪，串聯七棟日式建築與三個防空洞、玻璃屋；不僅以典雅古樸的方式敘述台灣文學身世，也歡迎作家在此小住，創造精彩豐厚的文學。

位於台北濟南路和齊東街之間的台灣文學基地，是台北市保存最完整的日式宿舍群。由2014年落成、國立台灣文學館經營的齊東詩舍擴充而成，如今委託玉山社營運，玉山社邀來插畫家高妍設計主題人物少女「齊齊」與虎精「阿飛」，象徵對台灣文學充滿好奇的年輕讀者。昨天開幕式上，立法委員賴品妍粉墨登場扮演少女「齊齊」，和夾腳拖劇團合演文學短劇，逗趣演出贏得熱烈掌聲。

作家吳晟表示，過去的「詩舍」有家族溫馨聚會的意味，如今轉型改名為「台灣文學基地」，展現明確的使命感，朝向更開闊多元包容的文學方向。他指出，此一園區由社區居民發動保護，修復過程居民用心保護老樹，令人感動。

文化部長李永得表示，七棟日式建築由文資局出經費、台北市政府負責整修。他特別感謝基地周圍里民的協助，「沒有他們的努力，歷史建築早已消失。」他透露，自己小時候曾立志當作家卻缺乏天分，希望此一文學基地可以促進不同族群、文化和語言交流激盪，成為文學生產的基地。

吳晟則透露，早年在農村當教師時也參加「社會事」，曾動念想當立法委員。「一個民族國家要能壯大，重要的是文學與文化要能深化累積。」他希望文學基地能累積文學的厚度、開創文學的盛世。

台灣文學基地中的七棟老屋，經過重新定位及命名，串聯文學各面向。包含「齊東舍」規劃「不願被消失：日式宿舍到文學基地」常設展，娓娓道來老屋的保存歷程；「悅讀館」打造故事屋，提供兒童繪本、鼓勵大小聽眾從聽故事到講出自己的生命故事。「展覽廳」首檔特展「二十歲，你好：作家的青年足跡」回顧百年間各世代在時代狂潮中擺蕩的廿歲。「文學厝」則以「拾藏：台灣文學物語」特展開展，之後提供全台文學館舍策劃活動。