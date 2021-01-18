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全台暖暖包大缺貨！內行曝「這一招」能多熱一整天

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流一波波接力襲來，不少保暖用品熱銷，近期以實用且方便的「暖暖包」最為暢銷。 記者徐如宜／攝影
寒流一波波接力襲來，不少保暖用品熱銷，近期以實用且方便的「暖暖包」最為暢銷。 記者徐如宜／攝影

寒流一波波接力襲來，不少保暖用品熱銷，近期以實用且方便的「暖暖包」最為暢銷。對此，便有網友分享暖暖包的「延長使用祕技」，說明只要在放進夾鏈袋裡，就能多使用1-2天。

據《早安健康》報導中指出，可以善用夾鏈袋「關掉」暖暖包，便能延長使用壽命，因暖暖包會發熱是內含的鐵粉接觸空氣後產生的氧化反應、產生熱能，所以要是能隔絕空氣，讓暖暖包裡的鐵粉無法進行氧化還原反應，便能「暫停發熱」。 等到下次要使用時，只要把暖暖包從夾鏈袋裡拿出來，持續搓揉後就能繼續產熱。

「那夾鏈袋包起來是避免它跟外界太多空氣接觸，會使它的氧化反應變慢，那這個本來用1天變2天，但它的溫度同時也降低。」據《三立新聞網》報導，化學老師張丕白說明暖暖包就是搓了以後跟空氣接觸，便會產生氧化、放熱反應，讓你會覺得溫暖，所以若阻絕暖暖包繼續接觸空氣，變得能達到延長使用。

天氣動態 寒流 暖暖包

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