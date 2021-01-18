中風2次半癱菸照抽 不想讓孩子沒主婚人嚇到戒除

抽菸是發生急性心肌梗塞、中風高風險因子。50餘歲林先生已中風2次，右手無力，還用左手拿菸繼續抽，直到醫師提醒，再抽恐減壽，不能當孩子的主婚人，他才嚇到戒菸、重拾健康。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，根據2019年死因統計，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高壓性疾病等心血管相關疾病占據國人10大死因中的4項，導致4萬8286人死亡，這些疾病都與菸害有關。

中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事、馬偕醫院總院副院長葉宏一表示，世界衛生組織和科學研究的結果都建議，戒菸是避免心血管疾病發生或復發的關鍵因素，該學會於2018年與國健署合作，鼓勵心臟內科醫師投入戒菸服務；後續神經內科、新陳代謝科醫師也都加入，讓有慢性病的民眾在原看診科別就能接受戒菸服務。

中華民國血脂及動脈硬化學會日前公布2020年「獎勵提供心血管疾病病人戒菸服務競賽」成果，儘管有武漢肺炎疫情攪局，但參賽的459名醫師，在短短幾個月協助3716名患者戒菸，3個月戒菸成功率有34.7%。

發起此計畫的葉宏一表示，台灣心肌梗塞登錄研究發現，35歲以下發生急性心肌梗塞者，有3/4都有抽菸，這些患者年輕、鮮有糖尿病、高血壓等問題，但心臟仍「罷工」，抽菸就是禍首。

葉宏一也說，還有研究發現，心肌梗塞患者中，有抽菸者比沒抽菸者提早10年發病，甚至社會新聞頻傳「年輕人猝死」事件，可能也都跟抽菸脫不了關係。

葉宏一表示，過去研究資料顯示，若心臟病患能成功戒菸，可減少1/3的發病率跟住院率。若以2020年競賽結果來看，有約1238人成功戒菸，推估可幫助超過400人，免於發病、住院，甚至不幸死亡的遺憾。

今年獲戒菸服務王金獎的光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百分享，50餘歲的林先生菸齡數十年，歷經2度中風，右手、右腳都無力癱軟，但抬起左手，菸照抽不誤。楊鈞百忍不住跟他說：「你再繼續抽就沒有手了！」

尤其林先生的孩子都還沒結婚，若一直不願戒菸，壽命可能縮短10年，小孩的婚禮就缺了主婚人。林先生一聽才嚇到，不能讓孩子婚禮有遺憾，才下定決心，終於擺脫難纏的菸癮。

楊鈞百指出，研究發現，如果只靠個人意志力戒菸，成功率約僅3至5%；若加上戒菸藥物幫忙，可以讓成功率增加至3到5成，戒菸成功的機會增加10倍。因戒菸不單單是習慣改變，需要戒癮治療團隊介入，才能事半功倍。

成大醫院心臟內科今年獲得戒菸成功王銅獎，心臟血管科主任趙庭興說，醫院團隊致力照護冠心症和心衰竭病人，戒菸也是照護環節之一。臨床發現，病人急性心肌梗塞、死亡率都有改善。

葉宏一表示，一份英國研究發現，有抽菸者比沒有抽菸者壽命短10年，如果在30歲以前戒菸，可以把這10年壽命「拿回來」；若50歲戒菸，還可以拿回一半，別因年紀大就放棄戒菸。