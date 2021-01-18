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禽流感拉警報！ 屏東土雞場撲殺7534隻土雞

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會防檢局表示，家畜衛生試驗所通知，屏東縣九如鄉1黑羽土雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感（主動通報）。依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行66日齡7543隻土雞撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作，這也是今年第一場禽流感確診及撲殺禽流感禽場的案例。

防檢局表示，近期國內外禽流感疫情持續嚴峻，鄰近南韓已爆發66例(H5N8亞型)高病原性禽流感，撲殺家禽1890萬隻；日本也爆發36例(H5N8亞型)高病原性禽流感，撲殺家禽613.6萬隻；國內中正大學寧靜湖黑天鵝亦檢出(H5N5亞型)高病原性禽流感，正由嘉義縣家畜疾病防疫所執行相關防疫處置。

防檢局表示，近日受大陸冷氣團影響，台灣各地氣溫偏低，易造成家禽高度緊迫，倘養禽業者未落實禽場生物安全管控措施，禽流感病毒極易入侵禽場，衍生新案例的發生。

因此，防檢局表示，養禽業者應確實依照所在地縣市政府公告的「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實禽場各項生物安全工作，以防範禽流感發生。養禽場若被動物防疫機關查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

禽流感 屏東縣

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