年輕人怎會猝死？ 醫師點出最大的致命風險

我國心肌梗塞登錄研究發現，在35歲以下發生急性心肌梗塞者，四分之三抽菸，盡管年輕，罹患糖尿病、高血壓等慢性疾病比偏低，但心臟仍「罷工」，抽菸就是禍首。中華民國血脂及動脈硬化學會名譽理事、馬偕醫院總院副院長葉宏一表示，年輕人猝死原因可能都跟抽菸脫不了關係。

「戒菸永遠也不嫌晚」葉宏一強調，英國研究發現，抽菸者比沒有抽菸者壽命短10年，如果在30歲以前成功戒菸，可以把這10年壽命「拿回來」；若50歲才戒菸，則能拿回一半，別因年紀大就放棄戒菸，任何時候戒都有幫助。

世界衛生組織建議，戒菸是避免心血管疾病發生或復發的關鍵因素，血脂及動脈硬化學會於2018年與國健署署合作，鼓勵心臟內科醫師投入戒菸服務；2019年獲得台灣腦中風學會支持，神經內科醫師加入菸害防治陣容。2020年又增加了新陳代謝科醫師生力軍，慢性病患者在看診時，也能接受戒菸服務。

為了積極推動戒菸，中華民國血脂動脈硬化學會去年舉辦「獎勵提供心血管疾病病人戒菸服務競賽」成果，共有459名醫師參賽，在短短幾個月協助3716名患者戒菸，3個月戒菸成功率達34.7%。

光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百榮獲這次「戒菸服務王」金獎，他說，不論是心臟病或是腦血管疾病，患者發病後，急診、住院，歷經生死交關，增加戒菸動機和成功率。但仍有不少病人「鐵齒」，即使多次發病，在鬼門關徘徊數回，還是不想「離菸」。

50幾歲林先生就是典型個案，菸齡數10年，歷經兩度中風，右手右腳無力癱軟，但他還是堅持用左手抽菸，一次回診時，楊鈞百忍不住說，「再繼續抽就沒有手了！」，若一直不願戒菸，壽命可能縮短10年，以後小孩的婚禮就缺了主婚人。林先生這才聽進醫師的建議，為了參加孩子婚禮，下定決心戒菸。

楊鈞百說，研究發現，如果只靠個人意志力戒菸，成功率約3至5%；若加上戒菸藥物幫忙，可以讓成功率增加至3到5成，戒菸成功的機會增加10倍。因戒菸不單單是習慣改變，需要戒癮治療團隊介入，才能事半功倍。

成大醫院心臟內科團隊榮獲「戒菸成功王」銅獎，心臟內科主任趙庭興表示，這次是以獎勵金、辦科內競賽的方式，鼓勵全科14名醫師投入競賽。住院或門診病人若想戒菸，團隊、衛教師就會給予協助，在完善照護之下，大幅降低心內病人急性心肌梗塞風險及死亡率。