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天寒地凍 台東嘉明湖2年來首次記錄湖面結冰

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
連續寒流來襲，南橫高山氣溫低於零度，嘉明湖結成薄冰，不過，今天山區天氣晴朗，出太陽後，僅湖面中間結冰，周圍已融化。圖／熊出沒企業社提供
連續寒流來襲，南橫高山氣溫低於零度，嘉明湖結成薄冰，不過，今天山區天氣晴朗，出太陽後，僅湖面中間結冰，周圍已融化。圖／熊出沒企業社提供

台東縣海端鄉海拔3310公尺的南橫嘉明湖，有登山客發現湖面已結成冰，甚至可站在湖面上。林務局台東林區管理處今天表示，這是2年來湖面結冰情況第一次記錄。

林管處表示，連續寒流來襲，南橫高山氣溫低於零度，嘉明湖結成薄冰，今天山區天氣晴朗，出太陽後，僅湖面中間結冰，周圍已融化，但這是108年起取消淨山迄今，第一次記錄到湖面結冰情況。

海拔3310公尺的嘉明湖，因為一池湛藍湖水被封為「天使的眼淚」，有登山客17日發現湖面已結成冰，並在臉書分享，還說人可以站上湖面了，非常難得。

林管處表示，嘉明湖雖然海拔高，但是屬於活水不易結冰，由於近期這3波冷氣團下來，連續低溫才會出現結冰現象，5年前也曾結冰過，但結冰時間都不會太久，且都是較薄的薄冰，天氣一好轉就化掉了。

呼籲前往嘉明湖登山民眾，上山應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並千萬不要走進湖面上，以免發生危險，相關訊息可上林管處官網、臉書粉絲專頁查詢。

台東縣海端鄉海拔3310公尺的南橫嘉明湖，有登山客昨天發現湖面已結成冰，林務局台東林區管理處今天表示，這是2年來湖面結冰情況第一次紀記錄。圖／熊出沒企業社提供
台東縣海端鄉海拔3310公尺的南橫嘉明湖，有登山客昨天發現湖面已結成冰，林務局台東林區管理處今天表示，這是2年來湖面結冰情況第一次紀記錄。圖／熊出沒企業社提供

嘉明湖 南橫

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