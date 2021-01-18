天寒地凍 台東嘉明湖2年來首次記錄湖面結冰

台東縣海端鄉海拔3310公尺的南橫嘉明湖，有登山客發現湖面已結成冰，甚至可站在湖面上。林務局台東林區管理處今天表示，這是2年來湖面結冰情況第一次記錄。

林管處表示，連續寒流來襲，南橫高山氣溫低於零度，嘉明湖結成薄冰，今天山區天氣晴朗，出太陽後，僅湖面中間結冰，周圍已融化，但這是108年起取消淨山迄今，第一次記錄到湖面結冰情況。

海拔3310公尺的嘉明湖，因為一池湛藍湖水被封為「天使的眼淚」，有登山客17日發現湖面已結成冰，並在臉書分享，還說人可以站上湖面了，非常難得。

林管處表示，嘉明湖雖然海拔高，但是屬於活水不易結冰，由於近期這3波冷氣團下來，連續低溫才會出現結冰現象，5年前也曾結冰過，但結冰時間都不會太久，且都是較薄的薄冰，天氣一好轉就化掉了。