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嚴防院內感染 明起台大醫院加護探訪限縮每日一次
部立桃園醫院院內感染確診人數持續增加，全台各大醫院神經緊繃，台大醫院第一個跳出來宣布加嚴醫院人員管制規定。中央流行疫情指揮中心表示，並未要求醫院實施額外措施。
台大醫院總院今晚間宣布，配合國家政策，將加嚴管制進出人員，自明天（1月19日）起，加護病房探視時間改為每天一次，即只剩下上午十一時到十二時可以探訪。探病的民眾需要前一天晚上十二點以前申請預約，要攜帶預約證明，並於醫院大門門口出示預約的QR CODE。
台大醫院最新探病時段規定，一般病房是上午十一時到十二時、晚間六時到七時，每次限兩名訪客。加護病房探視時間只有上午十一時到十二時，每次限兩名訪客。
台大醫院加護病房探病規定，自去年疫情爆發以來一直隨時根據疫情變化調整，這次是疫情爆發以來第七次調整。
109年2月12日：每天2次，每次1人。
109年3月9日：每天1次，每次1人。
109年4月3日：全面禁止探視。
109年5月10日：每天1次，每次2人，但加護病房未全部開放探視。
109年6月4日：每天1次，每次2人。
109年6月24日：每天2次，每次2人。
110年1月19日：每天1次、每次2人。
探病線上預約：https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration/VISITinfo/VISIT.aspx
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