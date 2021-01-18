快訊

嚴防院內感染！台大醫院開第一槍 明起加護探訪限縮每天一次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚴防院內感染 明起台大醫院加護探訪限縮每日一次

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院今晚宣布，配合國家政策，將加嚴管制進出人員，自明天（1月19日）起，加護病房探視時間改為每天一次，即只剩下上午十一時到十二時可以探訪。 圖／本報資料照片
台大醫院今晚宣布，配合國家政策，將加嚴管制進出人員，自明天（1月19日）起，加護病房探視時間改為每天一次，即只剩下上午十一時到十二時可以探訪。 圖／本報資料照片

部立桃園醫院院內感染確診人數持續增加，全台各大醫院神經緊繃，台大醫院第一個跳出來宣布加嚴醫院人員管制規定。中央流行疫情指揮中心表示，並未要求醫院實施額外措施。

台大醫院總院今晚間宣布，配合國家政策，將加嚴管制進出人員，自明天（1月19日）起，加護病房探視時間改為每天一次，即只剩下上午十一時到十二時可以探訪。探病的民眾需要前一天晚上十二點以前申請預約，要攜帶預約證明，並於醫院大門門口出示預約的QR CODE。

台大醫院最新探病時段規定，一般病房是上午十一時到十二時、晚間六時到七時，每次限兩名訪客。加護病房探視時間只有上午十一時到十二時，每次限兩名訪客。

台大醫院加護病房探病規定，自去年疫情爆發以來一直隨時根據疫情變化調整，這次是疫情爆發以來第七次調整。

109年2月12日：每天2次，每次1人。

109年3月9日：每天1次，每次1人。

109年4月3日：全面禁止探視。

109年5月10日：每天1次，每次2人，但加護病房未全部開放探視。

109年6月4日：每天1次，每次2人。

109年6月24日：每天2次，每次2人。

110年1月19日：每天1次、每次2人。

探病線上預約：https://reg.ntuh.gov.tw/WebAdministration/VISITinfo/VISIT.aspx

台大醫院 疫情 部立桃園醫院

延伸閱讀

院內感染危機 陳時中：只出不進暫不封院

台北血庫告急！台大婦產醫師：今晚拿到O型血只夠救一孕婦

入院掃碼快速通關 台大雲林分院推探病線上登記

仙女班班主 關7個月送加護病房

相關新聞

嚴防院內感染 明起台大醫院加護探訪限縮每日一次

部立桃園醫院院內感染確診人數持續增加，全台各大醫院神經緊繃，台大醫院第一個跳出來宣布加嚴醫院人員管制規定。中央流行疫情指...

影／48年最冷寒冬 氣溫降1度心肌梗塞住院上升4％

高雄60歲劉姓水電工半年前出現胸悶情況，休息有改善便不以為意，某日胸痛難耐直奔消防局左營小隊求助，高級救護員吳丁杰在救護...

春遊屏東宿省千元 三重加碼一起來屏東玩

屏東縣政府推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，從1月27日起到3月7日，凡自由行旅客入住此次合作旅宿業，即可享有每房政...

彩色口罩含致癌色料檢測結果出爐！ 抽檢逾百件全數合格

彩色口罩含致癌色料？針對有色口罩恐含致癌染劑一事，經濟部標檢局、衛福部食藥署自4日啟動市場購樣檢測計畫，今（18）日公布...

段慧琳東進武嶺單車旅 飽覽海拔零到三千公尺地景風情

旅遊主持作家段慧琳（Windy）曾騎遊輕鬆休閒的石門水庫自行車步道、今夏也首度完成澎湖單車之旅。

老皮說史／從畫符到香氛 從石膏到綠豆：古人抗疫大作戰

新的一年，《旅讀》很榮幸邀請到因研究專業與興趣，書寫過多本中西醫療史研究書籍的皮國立教授，以平易近人、實事求是的筆觸，引領大家走入歷史，分享古代醫者的智慧與趣聞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。