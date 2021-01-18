農委會補助被罵大小眼 藍委批陳吉仲藍綠對立伎倆

雲林縣長張麗善、南投立委馬文君批評農委會為綠委作嫁、主委陳吉仲行政不中立，補助大小眼。國民黨立委陳以信今天表示，陳吉仲不只在補助預算對藍綠大小眼，甚至在農委會專業分析上，他都想要利用藍綠對立的伎倆，此次被控訴其來有自，他也有切身體會。

不滿農委會分配預算不公允，國民黨立委今天在立法院經濟委員會審查農委會主管基金預算，逐條協商預算時對相關預算統統反對。由於未達成共識，全案最後保留送交協商。

陳以信說，上會期他在經濟委員會質詢陳吉仲，為何4年前農委會報告認為開放美豬進口，國內養豬產業會大傷，種豬產業會消失；但4年後農委會報告卻不一樣，改口說衝擊不大？陳吉仲竟回「因4年前的報告是國民黨做的。」

陳以信怒批，沒想到陳吉仲竟然自賤農委會專業，想要隱射是國民黨主導報告結果。他立即反問陳吉仲，此語是否代表現在這份報告是「民進黨做的」？反而是民進黨扭曲專業意見後的報告結果？陳吉仲才開始閃爍其詞。

陳以信說，陳吉仲過去是學者出身，寫過政府研究報告，認為加入區域自貿協定，開放國內農產市場，國內將會有數百億元的損失。「顯然現在的陳主委，早已忘記當年的陳教授是怎麼說的了。」