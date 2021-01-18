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桃園醫院這周部分門診停止掛號 民眾氣：沒藥怎麼辦？

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網
衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中公布染疫醫院名字為衛生福利部桃園醫院，強調目前採取「患者只出不進」政策；今天門診部雖正常看診，不過部桃官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。

記者今天走訪醫院，領藥區有民眾到神經內科回診，想再預約掛號門診，醫護人員向民眾說明，「近期許多門診會停，無法預約掛號」；也因神經內科藥物須由醫師開，不能直接領藥，民眾氣得當場大罵「沒藥了怎麼辦？」醫護人員盡力安撫民眾心情，雙方經過一番溝通，民眾仍氣得轉身離開。

部桃官網中有許多科別如耳鼻喉科、神經內科、心臟血管內科、胸腔內科等，這周二起至周五全部變成休診，僅小兒科、小兒外科等少數門診開放預約。

之前已掛號的民眾怎麼辦？院長徐永年回應，目前院方還在開會討論，一切要依中央流行疫情指揮中心公布為準。

據了解，桃園醫院有許多醫師已被隔離，目前門診將縮減，部分行政人員改為在家上班，另外全院的醫療檢查都已停止，這周夜診也停止，只有之前已掛號的民眾可看診，不再接受現場掛號跟網路掛號，以減少人流。

衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網
衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網
衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網
衛生福利部桃園醫院今天門診正常看診，但官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。圖／取自衛生福利部桃園醫院官網

醫護人員 疫情 醫師

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