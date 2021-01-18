桃園醫院這周部分門診停止掛號 民眾氣：沒藥怎麼辦？

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中公布染疫醫院名字為衛生福利部桃園醫院，強調目前採取「患者只出不進」政策；今天門診部雖正常看診，不過部桃官網的網路預約掛號這周已有不少科室悄悄轉為休診。

記者今天走訪醫院，領藥區有民眾到神經內科回診，想再預約掛號門診，醫護人員向民眾說明，「近期許多門診會停，無法預約掛號」；也因神經內科藥物須由醫師開，不能直接領藥，民眾氣得當場大罵「沒藥了怎麼辦？」醫護人員盡力安撫民眾心情，雙方經過一番溝通，民眾仍氣得轉身離開。

部桃官網中有許多科別如耳鼻喉科、神經內科、心臟血管內科、胸腔內科等，這周二起至周五全部變成休診，僅小兒科、小兒外科等少數門診開放預約。

之前已掛號的民眾怎麼辦？院長徐永年回應，目前院方還在開會討論，一切要依中央流行疫情指揮中心公布為準。