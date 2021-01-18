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大湖草莓季展開！安全可溯源草莓等您來採
苗栗縣是國內草莓主要產區，大湖更有台灣的草莓王國美譽，每年12月下旬至3月是盛產期，目前已進入草莓盛產期，近年生產產銷履歷驗證、有機、友善耕作或有害生物整合管理農藥減量（IPM）等安全可溯源草莓，讓民眾買的放心吃的安心。
農委會農糧署北區分署表示，苗栗縣大湖鄉種植草莓面積約450公頃，產量和產值均居全國之冠，每逢冬季的假日都吸引大批遊客到大湖採果，體驗採果樂趣。草莓維他命C含量豐富，年年都受到民眾的喜愛，不管是整顆的草莓果實還是由草莓製成的甜品、果乾、果醬，都是送禮的首選，草莓品種以豐香、香水為主，豐香果形好，風味香甜；香水則口感扎實，較耐儲存，且抗病。
北區分署表示，大湖地區農會輔導收購並以新鮮草莓加工製成果醬等多樣化加工品，生產大湖地區農會限定品牌商品，如草莓米乖乖、孔雀草莓泡芙等，另大湖的人氣景觀餐廳「花間集」，各式招牌草莓美食，都是使用大湖在地種植現採的草莓製成，霸氣的裝盤與滿滿的草莓，讓人食指大動，提供民眾採草莓、吃草莓鮮果外的多種新選擇。
北區分署表示，為推廣大湖地區的草莓產業，讓各地遊客及消費者能放心大口吃草莓，吃的安全又安心，除輔導大湖地區農會草莓園通過產銷履歷驗證，草莓栽培管理資訊透明化，也同時針對草莓農藥殘留進行把關抽驗，亦有多家農場具有友善耕作及有機等生產高品質安全草莓，創造消費者與農民雙贏。
草莓季到，歡迎全國各地遊客到大湖採果，規劃1至2日的小旅行，暢遊浪漫台3線，感受鮮甜湖莓，更詳細的草莓產量訊息或觀光採果可上「大湖旅遊網www.dahu.com.tw」查訊或電洽：苗栗縣大湖鄉農會(037)994986，取得最新消息。
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