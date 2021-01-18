陸書出版許可啟動修法 李永得：未違憲修法至少半年

大陸出版品許可法令引發爭議，文化部長李永得今天出席台灣文學基地開幕，會後接受媒體採訪時表示，此一法令已有30年歷史，法令本身沒有違憲問題。文化部將啟動修法，現正做一些草案跟相關單位討論。此一法令因為牽扯兩岸關係政策，必須跟相關單位做討論，擬定草案後進行公告、辦公聽會等程序，預期至少半年後。

依據「兩岸人民關係條例」第37條規定，前行政院新聞局於1993年制訂「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」，規定來台發行之大陸出版品需向主管機關申請許可。此一法令去年12月初因大陸童書「等爸爸回家」遭民代接力質疑未向文化部申請許可便在台灣發行，引發討論。

李永得表示，此一許可辦法本身的法源是兩岸人民關係條例第37條，大陸進入台灣的出版品需經「許可」，法令規定業者要先跟政府申請，之後才可許可發行，但「許可」可以有很多解釋方法。他表示，政府立法時並未想到如何執行，這需要很大的工程和人力，「事實上是可能做不到的事情」。因此，過去30年沒有執行，遭檢舉才來了解審查，透過程序方式下架。但他認為這不是永久辦法，因此會朝重新修訂規範來做合理規劃。

李永得日前接受「新新聞」專訪時表示「違憲就下台」。他今天表示，此一法令沒有違憲，台灣的大法官會議解釋憲法就是規範台灣所有人民，台灣任何人要創作和出版都沒有受到限制。他鼓勵台灣出版社可以呼籲中國大陸民間個人，特別是在大陸不能出書的作家，勇敢到台灣來出書，讓台灣成為全世界出版最自由的所在，「歡迎你直接到台灣來出書，台灣絕對不會審查。」

至於修法的進度，李永得表示，此一法令是行政命令，因此要有公告時間。一旦形成共識擬定草案，還會公告讓各界表示意見，整理各界意見後再討論，若需要公聽會也會來舉辦，最後才會定案。他預期，修法至少要半年左右。