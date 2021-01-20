詹惟中解盤牛年開運祕法，讓你財運、健康、福氣一把抓！

再過幾天就要迎接農曆新年了，許多民眾都想在新的一年求平安、求開運，風水國師詹惟中呼籲民眾若想要好運與財運，首要課題就是讓自己更健康，才能好運一整年。根據噓新聞街訪，有些民眾選擇初一去廟裡拜拜、點光明燈或是喝廟宇、銀行送的發財水，祈求開運和平安。而在選擇過年送禮時，除了紅包外，水果和保健品等也都成為照顧親友、守護健康的熱門選擇。

詹惟中表示，牛年想開運，除了可用五張不同國家的鈔票過香爐後放置在皮夾內，象徵發財的好運符咒外，年輕族群若想新年好桃花不斷，可以多穿戴白色系的飾品來增加好運。另外是民眾最在意的”送禮”要如何送到心坎裡?詹老師建議可以從生活中不可或缺的空氣、陽光、水著手，其中「水為財」，過年選擇送給家人淨水、濾水的禮盒，用好的水來飲用或烹飪美食，對運勢也更加分，而且壺諧音「福」，也有「求好福氣」的概念。特別推薦將禮盒送給親朋好友，就可以把所有的福氣、財氣和靈氣帶回家，整年都能喝好水，不只享福氣更能”牛”轉運勢。

滿足全家人健康飲水需求的BRITA，今年特別與北港武德宮首度跨界聯名，將德國濾水科技結合台灣在地民俗象徵─招財開運的黑虎將軍，推出新春限量「好水生財」聯名禮盒，實際南下雲林北港武德宮將濾水壺過爐加持，還有拿到3聖杯讓武德宮吉祥獸黑虎將軍同意將頭上的金元寶變成BRITA濾芯，象徵「好水生財、福芯高照」，用好水幫你醍醐灌頂，超前部署署牛年的健康和運勢。

圖／BRITA 提供

此次德國BRITA與雲林武德宮聯名的「好水生財禮盒」，內含馬利拉濾水壺3.5L、限量虎爺聯名馬克杯，並搭配以嚴謹的德國科技量身打造全新升級MAXTRA+雙效濾芯，瞄準民眾最在意的好水特質，針對氯氣、水垢和重金屬汙染物徹底濾淨，讓全家人隨時都能喝到健康好水，迎來好福氣。尤其過年期間民眾容易因為大啖美食、久坐打牌忘記適時補充水分，這時若有能夠隨意擺放的濾水壺在家中，不僅能把”福氣、財氣”放在身邊，喝下經過加持的好水，更能一整年喝得健康又帶財。

圖／BRITA 提供

年節採購好禮歡送不手軟，除了活動期間於家樂福購買DM產品，即可得好水生財紅包袋1組，購買BRITA全系列商品滿2,500元以上，再送和風4入碗1組。另外，年節檔期BRITA更於全台家樂福巡迴推出開運神廟，以高仿真武德宮造型陳列，並設置虎爺扭蛋機，購買全系列產品滿1,988元就能試手氣、扭好運，豐富獎項包含限量聯名商品、濾芯，還有家樂福優惠券，讓大家不用跑北港也能喝好水、整年好運源源不絕。詳細活動內容請洽活動網頁：https://pse.is/38ydvq