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辦年貨線上買！「農漁會精品網購週」消費滿千送農遊券

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會推為期兩周網購辦年貨活動。圖／農委會提供
農委會推為期兩周網購辦年貨活動。圖／農委會提供

農曆春節即將到來，但疫情升溫，但年貨怎麼辦？農委會即日起至1月31日止推出「農漁會精品網購週-農漁會年貨比拼 喜慶洋洋過大年」活動，計有12家電商平台精選近500項全台農漁會精品及年節禮盒，讓消費者直接上網選購就能輕鬆一指下訂送到，不出門也能輕鬆辦年貨。

農委會表示，活動期間購物滿千元就送1張價值250元的農遊券，每個人限領1次，還有100個獎品等著消費者抽獎。

農委會表示，這次與國內12家電商平台共同推出這次網購活動，網羅全台農漁會特色商品及禮盒，包括送禮首選的高雄7家農會特選蜜棗禮盒、香氣豐富又暖心的三峽碧螺春及石門鐵觀音禮盒、高貴體面的全國漁會烏魚子禮盒等，還有送禮自用兩相宜的花蓮市農會馬告、虎尾農會花生醬及台南新市農會毛豆等，產品豐富多元。

農委會表示，這次為期2週的網購活動中，除了消費滿千就能在官網登錄送價值250元的農遊券外，農委會同時也提供了總計100個獎項、超過30萬元的各項農漁會精品及家電用品等抽獎好禮。

此外，深受歡迎的阿芳老師將為大家開箱農漁會特色商品，而每週四晚上八點也會有主廚教大家如何將農漁會產品變身為美味年菜，以及跟著養殖達人選購農漁會精品禮盒等有趣、好玩的內容，歡迎消費者隨時關注「台灣農產嘉年華」官網與臉書粉絲頁訊息。https://farmersbuy.cas.org.tw/

農委會 農會 年貨

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