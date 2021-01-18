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7部會談疫後觀光 林佳龍力推「觀光主流化」跨部會合作

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部觀光局今天舉辦「疫後觀光轉型論壇」。記者吳姿賢／攝影
交通部觀光局今天舉辦「疫後觀光轉型論壇」。記者吳姿賢／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部觀光局今天舉辦「疫後觀光轉型論壇」，邀請7部會、業者、學者等討論疫後觀光契機，交通部長林佳龍表示，觀光是內需火車頭，必須有觀光主流化的共識，之後則是觀光立國，希望找到定位跟特色，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

「疫後觀光轉型論壇」今天開場，由林佳龍主持圓桌會議，邀請國家發展委員會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺、農委會副主委陳添壽、文化部常務次長李連權、原民會副主委鍾興華、客委會副主委范佐銘共同討論，盤點各部會既有的觀光資源開創新遊程。

林佳龍表示，各政府部會目前將觀光列為施政重心，將部會資源觀光化、也將觀光產業化，共同提升觀光旅遊環境友善，打造台灣觀光品牌，現在盤點的觀光資源遊程都是觀光發展重要元件，「旅遊就是生活，有百百種」，必須跨部會整合才能觀光立國。

林佳龍說，觀光可以是目標、也可以是手段，一直強調「觀光主流化」，期許中央跟地方施政跨部會整合戰略，國家隊或地方觀光圈都能做國際行銷，吸引更多入境觀光客到台灣旅遊，這些遊客「可以一輩子為我們做口碑行銷」；產業化不代表要大規模，各部會可根據特色推動計畫及差異化補助，改善複製的老街景點，否則國旅沒特色也留不住旅客。

林佳龍指出，將先以雲嘉南跟浪漫台三線為觀光圈示範區，以跨部會合作方式成立工作坊並提出行動方案；以旅遊主題年為跨域基礎，如鐵道自行車、小鎮旅遊等；發展觀光條例正進行法規盤點，將做適度調整提升產業發展；另外，觀光是內需火車頭，必須有觀光主流化的共識，之後則是觀光立國，找到定位跟特色，讓台灣觀光品牌做到「在地驕傲、世界知道」。

龔明鑫說，面對疫後觀光潮，維護品質是一門很大學問，須做好相關準備，目前正在審議地方創生計畫，總經費約60億元，希望以在地青年為主軸推動文化特色，今年預算通過後就會啟動；國發會也協助新創投資，近來核准8億元扶植14家觀光平台，希望「不是打造100萬人只來一次的島嶼，而是1萬人造訪100次的島嶼」，必須有賴跨部會努力提升觀光品質。

陳正祺說，經濟部轄管觀光有三大區塊，包括獎勵旅遊、地方創生、觀光工廠，若業者爭取到國際會議就會給予補助，另外要挖掘地方特色鼓勵青年回鄉創業，現在針對觀光工廠定義也更多元，不只限定工廠，新創園區也算在內。

陳添壽表示，農業不只包含產業，其中地景及人文都是發展觀光的重要因素，像是金城武樹帶動池上觀光，但更重要的是池上有美麗的稻田及山景，或是茶莊、金牌農村都可以作為觀光資源。

林佳龍 品牌 觀光工廠

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