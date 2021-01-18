影／48年最冷寒冬 氣溫降1度心肌梗塞住院上升4％

高雄60歲劉姓水電工半年前出現胸悶情況，休息有改善便不以為意，某日胸痛難耐直奔消防局左營小隊求助，高級救護員吳丁杰在救護車以心電圖檢查，數據上傳供醫師判讀，指導醫師指示到院前給藥，抵達高榮後，立即做心導管治療，48分鐘內打通患者阻塞的冠狀動脈，劉男今回醫院切蛋糕慶祝重生，感謝救護員、醫師將他從鬼門關搶回。

高雄榮總重症醫學部主任黃偉春說，心肌梗塞分秒必爭，高雄市救護車配置「十二導程心電圖」9年，成功搶救316人次，以鳳山分隊46人居冠。黃偉春提醒，氣溫下降1度，高雄心肌梗塞住院率上升4％，面對48年來最冷寒冬務必做好保暖，出現心痛喘、盜冷汗不能輕忽。

高榮院長林曜祥說，高雄4年前推到院前給雙抗血小板治療用藥，指導醫師判讀指示救護員到院前給藥，近期新北市、彰化縣也通過相關條例，高榮連4年捐贈到院前救護車用藥「守心藥盒」給高雄市消防局，盼挽救更多人命，守護更多家庭。

衛生局長黃志中說，心肌梗塞是冬季猝逝常見原因，第一線救護隊員警覺性很重要，各消防分隊救護車目前配有自動電擊器、十二導程心電圖設備、抗血小板藥物，加上救護人員專業急救技巧，成為救命關鍵，可說是醫院的延伸，上了救護車，就彷彿一腳踏進醫院。

黃偉春說，有三高毛病、45歲以上男性、55歲更年期以後女性是心肌梗塞高危險群，也不能自恃年輕就忽略心肌梗塞風險，他曾收治的病患不乏相當重視健康的輕航機駕駛、健身教練等，民眾若出現胸痛、冒冷汗、合併喘氣症狀等，要趕緊就醫。

黃偉春說，從發病到醫院，90分鐘內是黃金治療期，每一個環節分秒必爭，目前高雄市50個消防分隊都有配置「十二導程心電圖」設備，2016年8月推動到院前救護車線上指導雙抗血小板用藥，迄今已有25例給藥個案。