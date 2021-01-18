春遊屏東宿省千元 三重加碼一起來屏東玩

屏東縣政府推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，從1月27日起到3月7日，凡自由行旅客入住此次合作旅宿業，即可享有每房政府補助500元，業者加碼優惠500元，共現省1000元的住宿優惠，省下千元外還能抽大獎，邀您一起來「牛年旺返」就在屏東。

屏東縣府交旅處指出，縣府與縣境內旅宿業者約450家一同合作，推出你五百、我五百，縣府拋磚引玉、業者共襄盛舉，大家齊力邀請遊客春遊屏東宿省一千。活動多重優惠，除住宿省下千元，參與網路留言分享者、前五千名實際入住者、實際入住者都有不同的加碼優惠措施。

第一重加碼優惠：臉書分享抽好禮，1月20日起至1月26日，在屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」按讚留言分享及tag好友，就有機會抽到凱薩飯店、福華飯店、怡灣飯店及亞曼達住宿券；另有按讚留言集氣加碼送，該PO文只要留言參加人數破千人，就再加碼抽洋蔥糕禮盒。

第二重加碼優惠：住宿享優惠，民眾只要登入本次活動補助系統，在活動期間確實入住，就可享有住宿省1000元的優惠，而前5000名入住者還加碼享有klook折價優惠碼。

第三重加碼優惠：住宿再抽獎活動，3月7日「春遊屏東宿省千元」活動結束後，活動期間確實入住本活動旅宿業的旅客，可直接享有抽獎資格，獎品有iphone12、飛利普氣炸鍋、LG掃地機器人、50吋電視、行李箱等共70個大獎等著你。