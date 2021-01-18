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苗栗魚市場過年禮盒上市 苗栗市長邱鎮軍推薦
苗栗魚市場股份有限公司春節魚貨禮盒上市，董事長苗栗市長邱鎮軍，及市民代表會主席查楊喬安等人，今天推薦安全衛生有保障，並開放網路訂購服務，便於民眾在家採購，分1900元經濟氣派組、1300元實惠大方組，限量500組，電洽037-320250、037-35208。
魚市場指出，產品均經公司快速檢，苗栗縣政府衛生局不定期抽檢，及農委會漁業署委託國立嘉義大學「魚市場水產品衛生品質抽驗監測」嚴選把關，經篩選後作為魚產品推廣品項。
魚市場總經理邱國文說，春節將近魚產品價格漲幅較大，且為保障鮮度，魚市場準備「牛運當頭」經濟氣派組，內容天使紅蝦、斗白鯧、紅魚、透抽、鯖魚一夜干、櫻花丸子火鍋料；「牛轉乾坤」實惠大方組，內容海黃花魚、龍虎石斑魚、白蝦、軟絲、鱈魚片、花枝丸。
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