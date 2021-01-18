備戰疫後報復性旅遊 跨7部會需超前部署

「在疫情結束後觀光業會迎來報復性熱潮，我們要趁現在做好準備！」交通部長林佳龍與6個部會首長在「疫後觀光轉型論壇」時表示，台灣目前抗疫成果很好，未來在疫情後將會吸引許多外國人前來，但台灣不能進行100萬人來1次的舊觀光模式，要推行1萬人來100次的永續觀光。政務委員張景森建議，一定要加速改善交通。

出國太多、進來太少

張景森表示，雖然台灣國旅觀光有2億人次，但是產值並不高，而且觀光品質很低，景點票很難買，路途上塞車的情況屢見不鮮，雖然目前因為疫情的關係有大量國旅，但也要趁現在進行品質提升，因此跨部會的合作不可或缺，各部會未來也要將觀光的順位與公共政策結合，順位要更優先。

「日本有70%國人並沒有護照！」張景森說，日本人不需要出國玩，因為國內的旅遊品質好，但台灣過去有1800萬國人出國旅遊、卻僅1100萬觀光客來台觀光，規模不大而且比例失衡，要趁現在台灣經濟還在運轉時好好轉型。林佳龍也說，各部會都要將觀光政策主流化，未來也會持續推動觀光局升格。

推動深度旅遊

國發會主委龔明鑫認為，台灣在國際間抗疫的名聲很好，有足夠的潛力吸引未來疫情後的報復性觀光，因此就要在現在把準備工作做好，例如觀光平台的建構，像KKday、玩咖旅行社等套裝旅遊的建立，都是有利台灣吸引國外旅客的重要措施，未來國發會也會加強與地方政府之間的協調。

「我們要避免廉價的觀光旅程，要發展精緻、有文化內涵的深度旅遊。」文化部次長李連權認為，文化部希望未來能推動結合鹽水蜂炮、地方文學等特色的深度旅遊，而不是過去廉價的套裝行程，現在轉型不只是為了填補國際旅遊的缺口，而是要真正讓台灣變成值得一來再來的勝地。

【更多精采內容，詳見 】