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小一男童勇敢對抗血癌 獲周大觀抗癌圓夢助學金

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
周大觀文教基金會創辦人周進華（左）頒發周大觀基金會抗癌圓夢獎助學金給勇敢面對病魔的勝利國一年級學童吳宇恩（中），右為勝利國小校長李國政。記者劉星君／攝影
周大觀文教基金會創辦人周進華（左）頒發周大觀基金會抗癌圓夢獎助學金給勇敢面對病魔的勝利國一年級學童吳宇恩（中），右為勝利國小校長李國政。記者劉星君／攝影

屏東縣屏東市勝利國小一年級男童吳恩宇出生時確診為亞斯伯格自閉症，3歲時又與急性淋巴白血病搏鬥3年半，這學期他回到校園，媽媽形容恩宇變得活潑了，長肉了。恩宇勇敢與病魔對抗，獲頒2020年周大觀基金會抗癌圓夢獎助學金。

恩宇媽媽說，恩宇3歲時，手臂突然出現血點，送醫檢查後轉了好幾間醫院後，確診急性淋巴白血病，原本2年半治療期程，恩宇花了3年。因為接受治療後，藥物副作用導致恩宇的腸子斷裂穿孔，醫師緊急手術，切除一大截的生結腸才撿回一命，後續恢復腸子功能過程，相當煎熬「喝水、飲食只要一口都會異常絞痛」，但恩宇卻不哭不鬧，看在母親眼中滿是心疼。

恩宇媽媽說，恩宇遇到打針、吃藥，都不畏懼，當要抽血時，恩宇會主動伸出手臂，醫師、抽血護理師都說他是「模範生」。

恩宇因為生病關係，沒有上過幼兒園，原本申請在家就學，療程告一段落，回到學校，恩宇相當期待。恩宇媽媽說，恩宇上學後，變得更活潑了，也長肉了，跟同學相處融洽。導師江惠玲說，恩宇很勇敢、樂觀。

周大觀文教基金會創辦人周進華說，每年新增癌童約有600人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤等最常見。

周大觀文教基金會今在勝利國小頒發抗癌圓夢獎助學金給吳恩宇，現場邀請獲得2015年全球熱愛生命獎章的癱瘓工程師賴志銘演講。

周大觀文教基金會指出，今年因疫情衝擊．小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金—24年來已用盡面臨斷炊，需各界捐款或捐贈每筆中獎機率還有1元的電子發票。

淋巴 抗癌

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