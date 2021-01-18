小心寒假作息不正常 學童近視飆升175度的恐怖數據

學童最期待的寒假即將到來，但連續假期後，孩童「失控」的近視度數讓家長頭痛不已，據北市衛生局統計，用眼的「時間」及「距離」為影響近視度數的主因；衛福部2017年資料顯示，幼兒園大班每10個有1人近視，到了國三近視人數高達9成，若無控制，甚至會導致失明，衛生局今舉出3個近視地雷，提醒寒假護眼事項。

從衛生局自2013年至2020年學童用眼行為資料發現，用眼「時間」超過30分鐘、「距離」少於35公分為影響學童近視度數的主要關鍵；根據衛福部資料顯示，學童近視若無醫療控制，度數增加速度極快，國中小學生每年約增加100度，高中生雖減緩，但仍每年增加50度。

其中，8成學童誤以為只要戴眼鏡近視就會好，但眼鏡僅為輔助患者看清楚的工具，並無控制近視的效果，更無法避免近視併發症的威脅，若僅戴眼鏡卻無正確使用習慣，如每日戶外活動2小時、用眼30分鐘休息10分鐘、用眼保持35公分以上距離等，度數仍會往上飆升。

另外，衛福部2017年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班兒童每10個就有1個近視、小一生2名、國三生甚至高達9人近視，年紀越小近視，長大成高度近視的機率就越大，而500度以上的高度近視容易造成青光眼、視網膜剝離、黃斑病變、早年性白內障，甚至有10％會導致失明。

北市聯合醫院眼科部主任方怡謨指出，近視的成因為眼球前後徑軸長不正常地增長，度數愈多、眼軸愈不正常增長。過去有位因近視固定就診的學童，學期末時，視力檢查度數為75度，當時給予學童散瞳劑治療，並建議定期追蹤度數變化，但寒假期間因無控制，學童回診檢查時，度數竟已飆高至250度，1個月內狂增175度。

方怡謨建議，無論孩子有無近視，平日或假期都應維持正確用眼行為，尤其年紀越小的孩子，更應定期檢查注意視力的變化，以免錯失最佳矯治時期。

另針對連假3大增長近視度數地雷，包含近距離室內活動如安排閱讀學習、珠心算、繪畫、桌遊、學樂器看譜；熬夜未睡滿8小時；近視者中斷散瞳劑點藥治療，也提醒切勿踩雷，避免度數增加。