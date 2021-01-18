住宿要注意！摩鐵員工曝可怕內幕 同業點頭：是真的

許多人出遊在外會根據自身需求，選擇住飯店、民宿還是摩鐵等。近日一名在摩鐵當櫃檯的女網友於臉書社團「爆廢公社二館」分享「住宿小提醒」，文章在網上掀起廣大迴響，甚至釣出許多同業爆料秘辛。

1.千萬別拿大小毛巾擦身體、臉及私密處

你永遠不知道那些毛巾除了別人用過外，可能也被拿來擦地、擦車，就連杯子跟碗也盡量別碰，喝了不知道有多少菸灰、檳榔渣、可能還有藥的殘留。

2.帶女生開房間，時間沒到盡量別太快退房

你永遠不知道櫃檯的八卦會流傳多久，像是「蛤？才半小時喔？」、「蛤？還沒一小時耶」、「蛤？每次都帶不同的女生耶」。

3.看到特殊擺飾別太興奮到坐上去拍照

因為你永遠不知道上面有幾億個別人的孩子。

4.叫外送請註記房號

不註記房號很難找到是誰訂的，容易給外送員和工作人員帶來困擾。

5.時間到不退房沒關係，櫃台人員可以收逾時費

我們可以收逾時費，但客人叫的計程車沒那麼多耐性，而且被兇的永遠都是櫃檯。

6.偷大小毛巾還是室內外拖鞋，櫃檯都會註記

房內少什麼東西都會被發現，不要當房務都是傻子。

貼文引來6000多名網友按讚留言，「這些我高中讀觀光科，在上旅館實務的時候就知道了」、「這已經是基本的嘗試，做過房務的會比櫃檯知道更多可怕的內幕」、「你少說了一個，浴缸也不要泡，尤其是按摩浴缸」、「前櫃檯人員心有戚戚焉的飄過」、「第1點是真的，所以一定都是帶自己的」。

此外，也有從事此行業的網友表示，「我媽做過10年飯店清潔人員，浴巾常看到被放在地上踩踏，毛巾亂丟，雖然會送洗，但用起來也不自在」、「做過旅館的心得，除了密封的東西外，最好什麼都自己帶」、「有時候連床單、被套、浴缸都很難讓人相信」、「棉被下的白色床單千萬不要拿掉，棉被不是每次退房都會換新的」。