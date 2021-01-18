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高速羽球傷人！高市男子被擊中 視力剩0.1急開刀
近年高雄市郊區羽球館林立，許多上班族或退休人士熱愛打羽球健身。高雄市一名六旬男子與友人相約打球，右眼被對方回擊的羽球擊中，眼前頓時只能看見自己的手影，視力約剩0.1，經醫師診斷竟有虹膜斷裂、外傷性白內障等症狀，手術後視力由0.1恢復至0.4。醫師說，羽球廝殺時速度可能高達300、400公里，運動時要做好安全防護。
高市一名60歲男性在打羽毛球時受傷，羽球直接傷害右眼，視力立刻模糊到只看見手影，前往高雄長庚醫院急診室就醫。長庚醫院眼科主治醫師姜威宇發現，傷患的眼睛前房出血、虹膜斷裂，出現外傷性白內障且脫落、後房玻璃體也有出血，出血消退後，醫院摘除白內障、虹膜修復、玻璃體切除，最後置入人工水晶體，術後一個月，視力恢復至0.4。
姜威宇表示，羽球對眼睛的殺傷力大有兩個主要原因，第一、羽球大小剛好越過眼眶骨保護，會直接傷害眼球。其次，羽毛球在殺球時的時速可達300、400公里，若不幸擊中眼球，會導致眼睛前房出血，外傷性白內障或脫位、玻璃體出血、視網膜剝離，更嚴重可能造成外傷性神經病變。
姜威宇說，羽球是普及運動，建議運動時戴上護目鏡，若本身有戴眼鏡，最好選擇安全鏡片，以免眼鏡破裂傷害眼睛，周遭群眾也要注意安全，若不幸被羽球擊傷眼睛，務必盡早就醫檢查。
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