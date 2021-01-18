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釋迦不敵寒冷裂果發黑 歸仁農民欲哭無淚

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影

台南市歸仁名產釋迦原本預計春節前後收成，沒想到幾波寒流來襲，長大的果實紛紛爆裂、小果則是發黑，損失慘重；農民欲哭無淚紛紛陳情，立委王定宇上午與農糧署、市府農業局、歸仁區公所等單位會勘，各單位承諾在最短時間內完成災害勘查，協助農民爭取補助。

歸仁名產軟枝釋迦主要產區集中在崙頂里，今年因為沒有風災，許多農民冬季持續種植，區公所估計種植面積約有62公頃。里長徐進德與李聰吉、徐明義等農民都表示，種植的釋迦成熟果實都嚴重爆裂，小果則是發黑。

徐明義說，這一期冬季釋迦去年9、10月開花，較早熟的12月開始收成，一般會收成到今年2、3月間，因為南部冬季雨水較少，結果期較長1個多月，果實普遍比其他產區大、甜度更高，沒想到管理大半年的心血就這樣沒了。

徐明義說，他這季種植面積約5分大，已超過八成受損，寒流來第3天開始裂果，小果還沒長肉就發黑。

上午王定宇、農糧署南區分署長羅正宗、台南區農業改良場副廠長陳昱初、市府農業局科長蘇信枝、歸仁區長劉世雄等會勘。王定宇表示，相關單位將會盡速調查種植面積受損情形，確定災害損失超過兩成，就可以確定災害損失補助。

釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
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釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影
釋迦不敵寒冷裂果發黑農民欲哭無淚。記者周宗禎/攝影

農民 王定宇 寒流

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