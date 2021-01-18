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影／32歲年輕女子小腿傷21個月未好 查出靜脈曲張作祟

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

32歲陳姓女子，左小腿有傷口遲遲沒有好，換藥、治療，腳上的傷都不見好轉已長達21個月，醫師研判是靜脈曲張造成，苦勸患者開刀治療，但女子沒勇氣動刀，去年底才勇敢走進手術室，衛福部豐原醫院心臟血管外科醫師治療她靜脈曲張問題，腳上的傷也逐漸恢復。

豐原醫院心臟血管外科主任張耀中表示，下肢或是足部傷口，只要超過2至3個禮拜沒好，就有可能是「動脈阻塞」或是「靜脈曲張」造成，因為動脈潰瘍多半發生在患有糖尿病的患者身上。

陳女沒有糖尿病問題，卻因為體重達106公斤、又因工作長時間久站，出現「靜脈曲張合併靜脈潰瘍」，只要將靜脈高壓處治療好，傷口潰瘍處就會慢慢恢復。

張耀中表示，靜脈曲張容易好發在有家族遺傳史、多胎生的婦女、或是工作久站、肥胖等民眾身上，一旦下肢傷口或是足部傷口超過三個禮拜治療都沒好的人，一定要找心臟血管外科醫師檢查，才能及時治療。

衛福部豐原醫院心臟血管外科主任張耀中說明， 女患者治療情形。記者游振昇／攝影
衛福部豐原醫院心臟血管外科主任張耀中說明， 女患者治療情形。記者游振昇／攝影

靜脈曲張 醫師 患者

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