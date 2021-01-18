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疫情暖心優惠 台東旅宿業推1元就能住宿
疫情嚴峻，衝擊觀光產業，台東縣觀光協會結合旅宿業者，推動「一元復始萬象更新暖心專案」，連續入住3晚，第3晚房價只要1塊錢，另有餐飲與伴手禮業配合推1元加購優惠。優惠時間即日起至3月底止。
觀光協會理事長潘貴蘭說，大家犧牲營業利潤象徵性的只收1塊錢，就是希望旅人們能放慢腳步、更充裕、更舒心地悠遊絕好台東，而且4天3夜在疫情中也有類出國的另一種感覺，目前已有45家參與，並持續增加中。
受到疫情影響，加上政府旅遊優惠補助已結束，台東縣觀光旅宿業除了春節及228連假住房率還有7成以上，平日僅有3成左右，因此，為刺激民眾出遊意願，台東縣觀光協會結合旅宿業者，推動1元優惠方案。
「一元復始萬象更新暖心專案」自即日起至3月31止(不含春節、228連假)，只要多花1塊錢，就能在台東著名酒店、旅館、飯店、渡假村、優質民宿多住一晚；限官網及電話訂房，續住第3晚，也分做平日及不限平假日。
潘貴蘭強調，各家推出1塊錢適用房價從2000元到5000元都有，另伴手禮業者也推出1塊錢優惠價就能選購台東優質產品，想要預約有類出國的暖冬假期，不妨趁此時。
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