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疫後還會留在台灣旅遊？ 張景森：國旅是低品質的代名詞

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部觀光局今天舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」。記者吳姿賢／攝影
交通部觀光局今天舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」。記者吳姿賢／攝影

受新冠肺炎疫情影響，觀光產業成為「海嘯第一排」，為提前準備下一階段疫情解封後帶來的觀光潮，交通部觀光局今天舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，行政院政務委員張景森表示，台灣國旅是「低品質的代名詞」，到處塞車、景點擁擠，連公廁都搞不好，現在雖然很多人參加國旅，但更重要的是疫情過後「能否留得住」。

張景森今天出席論壇致詞表示，台灣旅遊長期出現結構性問題，「出國的太多、進來的太少」，相較日本七成以上國民沒有護照，都在國內旅遊，台灣國旅有必要提升品質，不但可以留住國人，也能吸引外國人來台旅遊。

張景森表示，但台灣國旅品質相當低劣，已經成了「低品質的代名詞」，非常差勁，到處都塞車、景點擁擠、連公廁都搞不好，這次疫情剛好帶給台灣機會，以前台灣每年有1800萬人次出國、產值高達8千億元，現在可以把這些人潮跟產值留在國內，但更重要的是「疫後這些人能否留得住？8千億還能留在國內？」

張景森說，很多人以前只出國旅遊，現在開始參加國旅就會有比較心態，因此國旅有必要做得更好，「不希望報復性國旅以後變成報復性出國」。

張景森提到，國旅每年都超過2億人次，但產值一向很低，現在「衝量」基本上也沒有太大意義，應優先在疫後全面提升國旅品質跟產值，「留住跑出去的台灣人，吸引世界各國的旅客」，厚植台灣觀光發展。

觀光局局長張錫聰表示，觀光產業在去年上半年開始受衝擊，七月之後行政院推出三倍券，交通部也推安心旅遊、農委會發農遊券、客委會發客庄旅遊券等，其中很重要的特徵是可以透過安心旅遊帶著這些券「異地消費」，去年7月1日統計至10月31日，共有1846萬人次參與國旅，帶動646億元產值，是當初預算的六至七倍，更有一千多家出入境業者開始投入國旅市場。

張景森 疫情

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