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外籍女乘客搭台鐵不戴口罩 口出髒話嗆旁人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外國女乘客因搭乘台鐵不願配合防疫配帶口罩，引發騷動。示意圖。本報資料照片
一名外國女乘客因搭乘台鐵不願配合防疫配帶口罩，引發騷動。示意圖。本報資料照片

自2019年底開始新冠肺炎肆虐全球，如今已持續超過一年，尤其重創美洲、歐洲地區，全世界每幾秒就有人因染疫病故。相較其他國家，台灣防疫成績有目共睹，其中要歸功於人人配戴口罩，遵守防疫政策。然而日前卻有民眾在網路上拍到外國人不願遵守配戴口罩規定，旁人勸說卻直接飆對方髒話，引發熱議。

一名網友日前在臉書【爆廢公社公開版】上發文並貼出影片，控訴日前自板橋搭台鐵時，一名坐在後方的外籍女乘客因不戴口罩，惱怒之下大吼大叫，還口出穢語「fxxx you」威脅。這名外籍女乘客表示配戴口罩會咳嗽，因此拒絕配戴。原PO出面告訴該女乘客此行為不對，卻沒想到遭比中指咆哮。

之後列車長和警察前來好言相勸還是無果，請該名女乘客至哺乳室卻又被硬聲拒絕。在屢勸不聽下，該班次的列車長出面向台鐵控制局通報該列車拒載該名外籍乘客，該名乘客就緊張得在下一站自行下車。

此文一出，網友一面倒批評該名外國乘客，「直接趕出去吧」、「請政府拿出魄力來好嗎？把這些不配合整頓疫情的外國人，驅逐出境啦！」、「先罰錢，強制出境」、「不戴口罩就是惡劣」、「遵守規則不就沒事了，不知道疫情很嚴重嗎？」、「這麼惡劣請離開台灣謝謝」、「不戴口罩就不要搭大眾運輸啊」。

除此之外，原PO在文章下方還是冷靜呼籲「真的不要把台灣人當作是塑膠的，疫情當下，在台灣就做好該做的！我認識的外國人住台灣都是非常棒非常守規矩的，只是真心希望大家守好這好不容易的一點自由，戴上口罩，保護自己，也保護別人吧！」。

新冠肺炎 口罩 疫情

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