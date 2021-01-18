快訊

抽檢逾百件！彩色口罩含致癌色料檢測結果出爐

太陽花攻占政院案 最高法院承認人民有抵抗權發回更審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農委會補助被批分藍綠 陳吉仲：藍綠立委都罵他就成功了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪大吐苦水，批評農委會為綠委作嫁，補助大小眼；今天上午立法院經濟委員會審農委會特別基金預算時，藍委也質疑過去一年來，農委會補助分藍綠，大小眼嚴重，以逐條預算審查「不同意」杯葛。

農委會主委陳吉仲說， 農業沒有分藍綠，他做到藍綠立委都罵他，就是成功了，還批評這報導是典型的政治干預農業。

經濟委員會農業特別收入基金預算進入逐條審查，國民黨立委翁重鈞、孔文吉等人幾乎逐項杯葛、不同意預算，要求保留再議；立委邱議瑩則是幾乎每項同意，她說這是農民的預算，藍營立委連自己的預算提案，也反對杯葛，這可交社會公評，什麼叫做為反對而反對；翁重鈞反擊，對預算有意見要求保留，不等於反對農民預算。

除了張麗善以外，藍營立委一股怨氣也在今天經濟委員會上爆發。立委翁重鈞表示，他原本很支持農委會，都以理性討論的方式質詢，但農委會用這樣的態度面對藍營立委，就沒意思了。

立委孔文吉也說出經驗，地方農水路改善2000多萬元預算，是他長期下鄉奔走申請的，最後現場的施工說明會，卻僅邀請地方民進黨民代參加，「怎麼會這樣？」

立委謝衣鳯說，經濟委員會有多少委員不與陳吉仲說話，因為陳的表現好像立委說的都是屁話、廢話，委員會的討論，怎麼繼續下去？她要求農委會主委要尊重所有委員的意見與質詢。

民進黨立委蘇治芬則說，外界可能不知道，她跟陳吉仲大吵過，有一段時間不跟他講話，農委會主委到雲林她的選區次數寥寥可數，因為她覺得若處長、科長可解決，不要隨便動用到主委時間。她說，所有立委選區都有很多問題，但農業要以和為貴。

農委會 陳吉仲

延伸閱讀

「全球貿易凍結」台灣無畏拚外銷 提高銷量、帶動收益

雲林茂谷柑拚外銷帶動國內買氣 陳吉仲：送禮自用皆宜

陳吉仲訪嘉市肉市 允補助設備

魚塭寒害補償 陳吉仲：農曆春節前領到錢

相關新聞

老皮說史／從畫符到香氛 從石膏到綠豆：古人抗疫大作戰

新的一年，《旅讀》很榮幸邀請到因研究專業與興趣，書寫過多本中西醫療史研究書籍的皮國立教授，以平易近人、實事求是的筆觸，引領大家走入歷史，分享古代醫者的智慧與趣聞。

包裝減量 網購循環箱袋7成5有去無回

網路購物營業額近十年從上千億元翻倍到兩千多億元，疫情以來更加速網購業績，但過程中製造的包裝箱、防撞耗材造成大量浪費。環保...

彩色口罩含致癌色料檢測結果出爐 抽檢逾百件全數合格

彩色口罩含致癌色料？針對有色口罩恐含致癌染劑一事，經濟部標檢局、衛福部食藥署自4日啟動市場購樣檢測計畫，今（18）日公布...

南投今晨6.4度 吳德榮：今乾冷至周四逐日暖 西晴東偶雨

強烈大陸冷氣團再來襲！今(18日)晨迎風面雲量仍多，大台北東側近山區及宜、花有局部少量降雨(右圖)。氣象局(公園路)的最...

生活法律／外牆磁磚傷人砸車 每戶都有責任

急凍後氣溫回暖，全台各地發生大樓外牆磁磚脫落傷人砸車事件，若是住宅大樓惹禍，社區管委會難辭其咎，但如果是沒有管委會老公寓...

疫後還會留在台灣旅遊？ 張景森：國旅是低品質的代名詞

受新冠肺炎疫情影響，觀光產業成為「海嘯第一排」，為提前準備下一階段疫情解封後帶來的觀光潮，交通部觀光局今天舉辦「2021...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。