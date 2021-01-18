農委會補助被批分藍綠 陳吉仲：藍綠立委都罵他就成功了

雲林縣長張麗善日前接受媒體專訪大吐苦水，批評農委會為綠委作嫁，補助大小眼；今天上午立法院經濟委員會審農委會特別基金預算時，藍委也質疑過去一年來，農委會補助分藍綠，大小眼嚴重，以逐條預算審查「不同意」杯葛。

農委會主委陳吉仲說， 農業沒有分藍綠，他做到藍綠立委都罵他，就是成功了，還批評這報導是典型的政治干預農業。

經濟委員會農業特別收入基金預算進入逐條審查，國民黨立委翁重鈞、孔文吉等人幾乎逐項杯葛、不同意預算，要求保留再議；立委邱議瑩則是幾乎每項同意，她說這是農民的預算，藍營立委連自己的預算提案，也反對杯葛，這可交社會公評，什麼叫做為反對而反對；翁重鈞反擊，對預算有意見要求保留，不等於反對農民預算。

除了張麗善以外，藍營立委一股怨氣也在今天經濟委員會上爆發。立委翁重鈞表示，他原本很支持農委會，都以理性討論的方式質詢，但農委會用這樣的態度面對藍營立委，就沒意思了。

立委孔文吉也說出經驗，地方農水路改善2000多萬元預算，是他長期下鄉奔走申請的，最後現場的施工說明會，卻僅邀請地方民進黨民代參加，「怎麼會這樣？」

立委謝衣鳯說，經濟委員會有多少委員不與陳吉仲說話，因為陳的表現好像立委說的都是屁話、廢話，委員會的討論，怎麼繼續下去？她要求農委會主委要尊重所有委員的意見與質詢。

民進黨立委蘇治芬則說，外界可能不知道，她跟陳吉仲大吵過，有一段時間不跟他講話，農委會主委到雲林她的選區次數寥寥可數，因為她覺得若處長、科長可解決，不要隨便動用到主委時間。她說，所有立委選區都有很多問題，但農業要以和為貴。