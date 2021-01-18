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寒流助攻低溫加持 梅花炸裂南投國姓九份二山

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影

今年元旦後連續3波寒流，加上水氣搭配，南投縣國姓鄉九份二山梅花陸續綻放，目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期，當地梅農表示，若近期能持續低溫，且不要有較大雨勢攪局打落花瓣，花期可望維持2周，到月底都有花可賞。

國姓鄉公所指出，當地梅樹種植區域主要集中在海拔約700至1000公尺的九份二山地區，而梅區在農民近年加強管理下，只要溫濕度適宜，花況和產量就不錯，又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及觀景台、羅家梅園3大梅區最有看頭。

只不過，近年受到暖冬少雨影響，梅樹花況不太理想，所幸從去年底就有鋒面襲台帶來雨勢，並在低溫加持下，花苞狀況不錯，今年更從元旦起不到半個月時間，就有3波寒流，近期又有冷氣團襲台，國姓鄉內梅樹枝結滿花苞，且陸續綻放。

當地張姓梅農說，這陣子九份二山的梅花接連盛開，像羅家梅園、長石巷7號梅莊的花況都都已約7成，點點白花點綴梅樹枝頭，再串成壯觀的梅花隧道，置身其中還能聞到淡淡香氣，真的很值得一遊，近日就有不少民眾慕名前往賞梅。

不過也有農民表示，今年的梅花屬於分批盛開，因此較難看見爆炸性開花的壯觀景致，但也因此延長花期，要是天公作美，持續低溫且別下大雨，花應該能開到月底；此外，賞梅期間也有辦理綠野市集，在石門觀景台販售農特產品或餐飲。

國姓公所客家暨觀光所則提醒民眾，九份二山地區沿途道路狹小，民眾若想開車前往賞梅，建議從龍南路上山，然後由長石巷下山為宜，盡可能把握平日時間安排遊程，較能避開假日車潮，也比較可以盡情拍照，而不被其他遊客打擾。

南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉九份二山梅花目前花開約7成，本周開始進入最佳觀賞期。記者賴香珊／攝影

梅花 九份 低溫

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