南投今晨6.4度 吳德榮：今乾冷至周四逐日暖 西晴東偶雨

強烈大陸冷氣團再來襲！今(18日)晨迎風面雲量仍多，大台北東側近山區及宜、花有局部少量降雨(右圖)。氣象局(公園路)的最低溫12.3度，出現在昨(17日)晚，其他大部分地區則因冷空氣抵達時間較遲及「輻射冷卻」作用，今晨才降至最低。

截至今晨6時全台平地最低氣溫，南投中寮6.4度，雲林古坑7.5度；中央氣象局發布低溫特報，今(18日)晨至上午低溫區域橙色燈號(非常寒冷)新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號(寒冷)則包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(17日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(18)日仍受「強烈大陸冷氣團」影響，白天起漸轉乾，大台北多雲時陰，桃園以南多雲時晴，大台北東側近山區及東半部偶有局部短暫雨；白天起冷空氣略減弱，各地氣溫：北部11至15度，中部9至19度，南部10至21度，東部11至18度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明(19)日氣溫略升，週三(20日)大幅回暖(高溫25度以上)，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。週四(21日)氣溫續升(高溫約28度左右)，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率。

吳德榮說，週五、六(22、23日)鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率；其中有對流雲發展，故其時、空分布，「可預報度」較低，需持續觀察模式調整。下週(24)日乾冷空氣南下，各地轉晴時多雲，氣溫下降；目前模擬的強度比前幾波都弱，約僅為「大陸冷氣團」等級，但為模式末期的模擬，應持續觀察。

由於氣象局持續八部低溫特報，請民眾外出應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。