高雄英迪格傳「遭法拍29億」！業者回應：房客不受影響

自2016年年底開幕的「高雄中央公園英迪格酒店」，近期傳出將遭法拍，一拍底價超過29億元，乃是新冠肺炎疫情中最大宗的飯店法拍案，債務人為李方集團創辦人李銘松夫婦。業者表示，酒店現今正常營運中，酒店賓客及會員權益是酒店管理團隊的優先考量，不論是客房或餐飲服務，皆不受影響。

鄰近高雄中央公園旁的高雄英迪格酒店，自2016年12月16日開幕，地上共15層、地下3層，全館共設有129間房，平均房價約4,000元起，館內運用大量港都在地元素設計，並於頂樓設有高空酒吧「Pier no.1」，乃是高雄極具代表性的新興酒店。

近日高雄英迪格酒店傳出即將法拍，對此，業者於1月17日下午發布聲明稿，表示高雄中央公園英迪格酒店於2016年12月起，由李方酒店集團委託洲際酒店集團管理，此份協議效期為12年，協議期間內酒店營運及所需資源皆由洲際酒店集團提供。對於消費者的疑慮，業者也表示，酒店現今正常營運中，酒店賓客及會員權益是酒店管理團隊的優先考量，不論是客房或餐飲，應提供的軟、硬體服務皆不受影響。